Николь Кидман может сняться в приквеле мультфильма «101 далматинец»

Как сообщает That Hashtag Show, студия Disney рассматривает Николь Кидман на роль главной злодейки в фильме «Стервелла», который расскажет предысторию антагонистки мультфильма «101 далматинец». Среди возможных кандидатов также упоминаются Шарлиз Терон, Эмма Томпсон, Деми Мур и Джулианна Мур, но именно Кидман на данный момент возглавляет шорт-лист.

Стервелла де Виль — элегантная злодейка и любительница меха из мультфильма «101 далматинец», но она не всегда была такой. В 1970-е, когда развернется действие сиквела, она была милой жительницей Лондона Эстеллой. Именно тогда в ее жизни появился человек, навсегда изменивший ее жизнь. Предполагается, что именно персонаж Кидман сыграет ключевую роль в этой трансформации.

Крэйг Гиллеспи, постановщик черной комедии «Тоня против всех», должен занять режиссерское кресло приквела. Келли Марсел («Спасти мистера Бэнкса») написала сценарий, который сейчас перерабатывает Тони МакНамара («Фаворитка»). Эмма Стоун по-прежнему значится как исполнительница главной роли.

Согласно источникам, Disney планирует начать съемки приквела в июле или августе, чтобы выпустить «Стервеллу» в 2020 году.

10 октября зрители смогут увидеть Кидман в экранизации романа Донны Тартт «Щегол».

Источник: THS