Бойкот кинотеатров сказался на сборах мультфильма «Гурвинек»

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По данным Единой государственной системы кинопоказов (ЕАИС), за первый уик-энд сборы отечественного мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» составили 15 млн рублей, что в полтора раза меньше прогнозируемых 25 млн рублей.

Недобор, вероятно, связан с решением Ассоциации владельцев кинотеатров (а также киносетей «Синема Стар», «Каро» и «Киномакс») бойкотировать отечественный проект. 7 марта на экранах вместе с «Гурвинеком» ожидался бельгийский мультфильм «Королевский корги». За несколько дней до релиза ведомство отказало картине в прокатном удостоверении и предложило компании «Вольга» выбрать новый день премьеры.

Минкультуры ссылалось на постановление правительства, согласно которому прокатчику может быть отказано в удостоверении, если в этот день выходит аналогичный отечественный проект. Благодаря этому ведомство неоднократно переносило премьеры иностранных фильмов, чтобы привлечь внимание зрителя к российским картинам.

Очередная попытка не устроила кинотеатры, и те отказались выпускать «Гурвинека» в назначенный день.

Прокатчик в итоге согласился с требованием министерства, но новая дата релиза «Королевского корги» пока не сообщается.

Источник: «Ведомости»

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