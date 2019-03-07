Мэтт Смит опроверг слухи о съемках в девятом эпизоде «Звездных войн»

В интервью LA Times Мэтт Смит опроверг ранее сообщавшуюся информацию, что он снимался в девятом эпизоде «Звездных войн». «Насколько я могу судить, я, определенно, этого не делал», — заявил актер, когда его спросили о роли в блокбастере. В остальном он воздержался от комментариев.

В августе 2018-го издание Variety сообщило, что Смит присоединился к актерскому составу последнего фильма. Тогда не сообщалось, кого он сыграет, лишь то, что у него ключевая роль. Впоследствии в сети появились слухи, что ему досталась роль молодого императора Палпатина, который мог вновь появиться на экране благодаря технологии клонирования или в видениях Кайло Рена.

При этом остается вариант, что таким образом Смит просто попытался увернуться от вопроса, чтобы случайно не выдать важную информацию.

Основные съемки девятого эпизода, официальное название которого до сих пор неизвестно, завершились 15 февраля. Сюжет фильма держится в строгой тайне. Согласно неподтвержденной информации в сети, действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы». Также, по слухам, генерал Хакс в итоге может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

Сейчас Смит занят на площадке экранизации комиксов «Морбиус, живой вампир».

Источник: LA Times