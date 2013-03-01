Энди Серкис снимется в экранизации комикса «Мышиная стража»

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Звезда новой трилогии «Планета обезьян» Энди Серкис сыграет главного злодея в фильме «Мышиная стража» — экранизации одноименного комикса Дэвида Петерсона о воинственных грызунах. Вместе с Серкисом к актерскому составу проекта присоединился Томас Сэнгстер, знакомый зрителю по франшизе «Бегущий в лабиринте».

Режиссерское кресло картины занимает Уэс Болл, а Мэтт Ривз спродюсирует адаптацию.

Комикс рассказывает о вымышленном мире, населенном разумными животными. В центре сюжета находится Мышиная стража, призванная защищать королевство мышей от котов, лисиц, хищных птиц и других чудовищ, населяющих лес.

«Мышиная стража» лишена диснеевской очаровательности и вместо этого рассказывает суровую историю о выживании, героизме, предательстве и чести. Просто все главные герои — крохотные грызуны, существующие в знакомой экосистеме.

«Мышиная стража»«Мышиная стража»

Серкис исполнит роль кузнеца Миднайта, предавшего родную стражу. Сэнгстер сыграет молодого члена отряда, который должен доказать собственную состоятельность перед закаленными в боях товарищами.

Проект разрабатывается с применением технологии захвата движения, а за создание спецэффектов отвечает компания WETA, работавшая над трилогией «Властелин колец» и в 2009 году получившая премию «Оскар» за «Аватар».

Сейчас Серкис работает с Netflix над экранизацией повести-притчи Джорджа Оруэлла «Скотный двор». 12 июня российские зрители смогут увидеть актера в комедии «Та еще парочка».

Источник: THR

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