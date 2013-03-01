Умер актер Владимир Этуш

Актер Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сообщил агентству Крок.

Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, однако вскоре ушел добровольцем на фронт.

С 1945 года актер служил в Театре имени Вахтангова. Этуш сыграл более ста ролей в театре и кино. Самые его известные роли в кино — в комедиях Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (Саахов), «Иван Васильевич меняет профессию» (стоматолог Антон Семенович Шпак), «12 стульев» (инженер Андрей Брунс).