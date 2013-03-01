Умер актер Владимир Этуш

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Актер Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сообщил агентству Крок.

Владимир Этуш родился в Москве в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, однако вскоре ушел добровольцем на фронт.

С 1945 года актер служил в Театре имени Вахтангова. Этуш сыграл более ста ролей в театре и кино. Самые его известные роли в кино — в комедиях Леонида Гайдая: «Кавказская пленница» (Саахов), «Иван Васильевич меняет профессию» (стоматолог Антон Семенович Шпак), «12 стульев» (инженер Андрей Брунс).

«Кавказская пленница»«Кавказская пленница»
«Иван Васильевич меняет профессию»«Иван Васильевич меняет профессию»
«Старая, старая сказка»«Старая, старая сказка»

Время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Владимир Этуш в роли Саахова в «Кавказской пленнице»Владимир Этуш в роли Саахова в «Кавказской пленнице»

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