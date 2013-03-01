Из «Симпсонов» удалили эпизод с Майклом Джексоном

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В свете скандала с Майклом Джексоном и растлением малолетних, вновь возникшего после выхода фильма «Покидая Нетландию», канал Fox удалил из ротации мультсериала «Симпсоны» эпизод «Безумный папа» (Stark Raving Dad), в котором музыкант озвучивал одного из персонажей.

«Это, определенно, единственное верное решение, — заявил Джеймс Л. Брукс, продюсер сериала. — Парни с которыми я работаю, мы всю жизни спорили по поводу шуток. Но тут решение было принято единогласно».

Канал поддержал и создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

«Безумный папа» увидел свет 19 сентября 1991 года. По сюжету эпизода, Гомер попадает в психиатрическую клинику, где знакомится с Леоном Комповски, который считает себя Майклом Джексоном. Музыкант не был указан в титрах и лишь спустя годы выяснилось, что он лично озвучил этого персонажа.

«Я против сжигания книг в любой форме, — добавил Брукс. — Но это наша книга и нам дозволено удалить главу».

Эпизод не исчезнет сразу и какое-то время еще будет появляться при новых показах мультсериала.

«Покидая Нетландию» — история двух мужчин, которые в юном возрасте дружили с Майклом Джексоном. Лишь спустя годы они смогли признать, что музыкант совращал их и использовал для секса. Создатели документального фильма исследуют, как события прошлых лет и знакомство со звездой повлияло на них и на их семьи.

Источник: The Wall Street Journal

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