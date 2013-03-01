«Большой» с суперспособностями: Первая реакция на фильм «Шазам!»

«Шазам!» рассказывает о подростке Билли Батсоне, который в одночасье получил целый ворох суперспособностей. Теперь он умеет летать, гнуть сталь голыми руками и метать молнии. Знакомая история, но режиссер Дэвид Ф. Сандберг решил немного отойти от привычной схемы становления супергероя и вместо этого показать, как в такой ситуации поведет себя обычный ребенок. Разумеется, он будет радоваться, развлекаться и регулярно использовать свои силы не по назначению. В итоге он, конечно же, станет настоящим героем, но сперва хорошенько пошалит.
Как и «Аквамен», «Шазам!» заметно выделяется на фоне прошлых проектов Warner/DC. В стороне остались мрачный реализм и взрослые темы о месте супергероя в мире обычных людей. Теперь это яркие и смешные фильмы, герои которых не рефлексируют по поводу своих суперспособностей, но используют их на полную катушку. К вящей радости зрителя.
Если судить по первым реакциям, то Сандбергу удалось скрестить супергеройское кино с подростковыми фильмами 1980-х. Чаще всего сравнивают с «Большим», где подросток по волшебству превратился во взрослого Тома Хэнкса. Единогласно хвалят Закари Ливая, но звездой называют Джека Дилана Грейзера, который сыграл друга главного героя.
Вот что пишут первые зрители.
«В восторге от „Шазама!“. Супервеселый, очень смешной (в некоторых моментах люди смеялись настолько громко, что я прослушал диалог) и как раз то, что они и хотели сделать — „Большой“, скрещенный с Суперменом. Закари Ливай идеально вписался в роль, но реальный сюрприз — Джек Дилан Грейзер в роли Фредди Фримана. Звезда фильма».
«„Шазам!“ — полный восторг. Фильм с живой, душевной и веселой энергией. В картине есть очаровательный семейный элемент и юмор, источником которого выступает Закари Ливай, исследующий свои новые силы. Говорила это после „Оно“, но стоит повторить, что Джек Дилан Грейзер — звезда».
«В полном восторге от „Шазама!“. Мой новый любимый фильм DC. Закари Ливай идеален в роли Шазама, а дети — настоящие звезды картины. Прекрасное семейное кино с клевыми экшен-сценами и отличным юмором. Вам обязательно понравится».
«Как по мне, то „Шазам!“ вышел практически идеальным. Бесспорно, мой любимый фильм DC (киновселенной DC? Как мы все это теперь называем?). Чистое, невероятно веселое, полное отсылок и внутренних шуток. Во время просмотра я радовалась как ребенок. Роль была создана специально для Закари Ливая».
«„Шазам!“ — „Большой“ с суперспособностями, и я в восторге от каждой секунды. Яркое, живое и важное дополнение для киновселенной DC. Отличный и ясный экшен, душевные центральные отношения и заслуженные, абсолютно удовлетворительные эмоциональные моменты. Суперсмешное. Суперзахватывающее. Супершикарное».
«„Шазам!“ — самый радостный и милый фильм DC со времен „Супермена“ Кристофера Рива. Смешная, но трогательная история взросления мальчика, который познает, что с большой силой приходит и большая ответственность. Не изобретает заново колесо супергеройского кино, но бесспорно веселит».
«Закари Ливай был рожден для роли Шазама. Он мастерски выдает шутки вместе с Джеком Диланом Грейзером. В фильме хватает сюрпризов для фанатов комиксов, но при этом он достаточно доступен, чтобы завоевать новых фанатов. Плюсы „Шазама!“, определенно, перевешивают его минусы».
«У DC все наконец налаживается: „Шазам!“ — полный восторг! Знакомую структуру происхождения героя можно простить, потому что фильм привносит в жанр столько всего нового. В особенности радостный, непосредственный энтузиазм и душевный взгляд на семью. Плюс это роль, для которой Закари Ливай был рожден».
«„Шазам!“ — большое, дурацкое и милое кино, непохожее на все, что DC делала до этого. Определенно, в духе „Большого“ с Томом Хэнксом, но с супергеройским экшеном и отсылками к „Бэтмен против Супермена“. Фильм мне настолько понравился, что в финале я хотел обнять его покрепче. Фильмы DС становятся все лучше».
«„Шазам!“ — частично „Один дома“, частично „Большой“. Приятное семейное кино, наполненное радостью и мечтами о супергеройстве, которое лишь иногда перебарщивает с идиотией. Веселое и смешное, и я поразился, насколько фильм не стесняется собственных чувств».
«„Шазам!“ — очередная победа для DC. Понятное дело, юмор и экшен, обязательные для супергеройского кино, на месте, но „Шазам!“ выделяется благодаря центральной эмоциональной истории о семье. Есть проблемы в плане героя/злодея, но моменты с семьей живые и мощные».
«„Шазам!“ — просто потрясающее кино. Невероятно смешное, а местами невероятно страшное (спасибо, Дэвид Ф. Сандберг). Полностью превосходит все ожидания, мой новый любимый фильм по комиксам DC».
«„Шазам!“ — эмоционально неровное, но абсолютно смешное кино. Закари Ливай — превосходный Шазам, хотя настоящим героем остается Джек Дилан Грейзер. Обычный, по сути, супергеройский фильм, который, тем не менее, ощущается как глоток свежего воздуха».