«Большой» с суперспособностями: Первая реакция на фильм «Шазам!»

«Шазам!» рассказывает о подростке Билли Батсоне, который в одночасье получил целый ворох суперспособностей. Теперь он умеет летать, гнуть сталь голыми руками и метать молнии. Знакомая история, но режиссер Дэвид Ф. Сандберг решил немного отойти от привычной схемы становления супергероя и вместо этого показать, как в такой ситуации поведет себя обычный ребенок. Разумеется, он будет радоваться, развлекаться и регулярно использовать свои силы не по назначению. В итоге он, конечно же, станет настоящим героем, но сперва хорошенько пошалит.

Как и «Аквамен», «Шазам!» заметно выделяется на фоне прошлых проектов Warner/DC. В стороне остались мрачный реализм и взрослые темы о месте супергероя в мире обычных людей. Теперь это яркие и смешные фильмы, герои которых не рефлексируют по поводу своих суперспособностей, но используют их на полную катушку. К вящей радости зрителя.

Если судить по первым реакциям, то Сандбергу удалось скрестить супергеройское кино с подростковыми фильмами 1980-х. Чаще всего сравнивают с «Большим», где подросток по волшебству превратился во взрослого Тома Хэнкса. Единогласно хвалят Закари Ливая, но звездой называют Джека Дилана Грейзера, который сыграл друга главного героя.

Вот что пишут первые зрители.

«В восторге от „Шазама!“. Супервеселый, очень смешной (в некоторых моментах люди смеялись настолько громко, что я прослушал диалог) и как раз то, что они и хотели сделать — „Большой“, скрещенный с Суперменом. Закари Ливай идеально вписался в роль, но реальный сюрприз — Джек Дилан Грейзер в роли Фредди Фримана. Звезда фильма».