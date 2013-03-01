Король Акул и Человек-в-Горошек войдут в состав нового «Отряда самоубийц»

Сайт Collider выяснил предполагаемый состав «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Кроме Дэдшота, которого теперь должен сыграть Идрис Эльба, в сиквеле также могут появиться Король Акул, Крысолов, Человек-в-Горошек и Миротворец.

Короля Акул объяснить проще всего. Рожденный на Гавайях Нэнуэ — гуманоидная акула. Обладатель огромных челюстей и силы, он считает себя сыном Бога Акул, хотя другие склонны верить, что его появление — результат странной мутацией.

Бывший дезинсектор Отис Фланнеган, как и большинство жителей Готэма, в какой-то момент решил стать на путь преступности. Специалист по крысам, он придумал, как управлять грызунами и использовать их для ограблений. Источники утверждают, что Ганн планирует сделать Крысолова девушкой, наставником которой выступит Дэдшот.

На роль Миротворца, согласно источникам, Ганн думает пригласить Дэйва Батисту. В таком случае актер сыграет экстремиста, который любит мир настолько, что готов ради него убивать. Сын начальника концлагеря, он впоследствии выяснил, что его действия — результат психического расстройства. Миротворец верит, что призрак отец постоянно преследует его и критикует.

Человек-в-Горошек — еще один преступник из Готэма и противник Бэтмена. Как и следует из имени, он носит яркий костюм в горошек, где каждая точка может превратиться в смертельное оружие или транспортное средство.

Источники отмечают, что список персонажей в будущем может измениться, если Ганн перепишет сценарий.

На данный момент под вопросом остается судьба Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Антигероиня может появиться в сиквеле, но только в небольшой роли. Официального подтверждения, в любом случае, пока не поступало.

В первом «Отряде самоубийц» правительственный агент Аманда Уоллер собрала команду суперзлодеев, куда вошли Дэдшот, Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. Их главная цель — выполнение секретных операций, о которых не должен знать остальной мир. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката. Лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

Источник: Collider