Amazon раскрыл время действия сериала «Властелин колец»

Согласно новому посту в официальном Twitter-аккаунте сериала «Властелин колец» , действие проекта развернется в период Второй Эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона .

Под обновленной картой вновь приведено знаменитое стихотворение:

«И одно — Повелителю гибельных сил

В царстве Мордора мрачном, где тени легли.

Отыскать их, собрать их, предать их Ему,

Воедино сковать их и ввергнуть во тьму

В царстве Мордора мрачном, где тени легли».

(Перевод Марии Каменкович и Владимира Степанова)

Согласно легендариуму Дж. Р.Р. Толкина, Вторая Эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада, а закончилось развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего Союза. Именно в этом время появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны и, что особенно ценно, именно в этом время было создано Кольцо Всевластья.

Таким образом опровергнуты слухи, что первый сезон расскажет о молодом Арагорне — до рождения будущего короля Воссоединенного Королевства пройдет еще немало времени. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что создатели сериала не будут повторять трилогию «Властелин колец».

Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн пишут сценарий сериала. Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, а общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов.