Беги, ежик, беги: Реакция на промоарт фильма «Соник в кино»

5 марта в сети появились первые изображения, позволяющие в полной мере оценить главного героя фильма «Соник в кино». Скоростной ежик оказался зеленоглазым и покрытым шерстью с головы до пят, а его пропорции оказались удивительно человечными. Фанатам видеоигры новый образ знакомого персонажа показался, как минимум, странным. Со всех сторон посыпались шутки.

«Я думал он будет выглядит плохо из-за реалистичности, но вместо этого он просто выглядит плохо».