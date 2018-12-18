Беги, ежик, беги: Реакция на промоарт фильма «Соник в кино»

СегодняОбсудить0

5 марта в сети появились первые изображения, позволяющие в полной мере оценить главного героя фильма «Соник в кино». Скоростной ежик оказался зеленоглазым и покрытым шерстью с головы до пят, а его пропорции оказались удивительно человечными. Фанатам видеоигры новый образ знакомого персонажа показался, как минимум, странным. Со всех сторон посыпались шутки.

«Я думал он будет выглядит плохо из-за реалистичности, но вместо этого он просто выглядит плохо».

«Прежде чем критиковать нового Соника, пожалуйста, поймите что Кристиану Бейлу пришлось пережить сотни часов хирургии, чтобы так выглядеть».

«Они сделали Соника-Ежика похожим на талисман заболевания для рекламы лекарства».

«Соник-Ежик теперь похож на молодежного пастора, который говорит: „Самый быстрый путь на Небеса — кольцо непорочности!“».

«Почему в рекламе страховки Соник лучше?!».

«Ух ты, „Соник в кино“ выглядит шикарно».

«Не знаю, чего все так распереживались, мне кажется дизайн „Соника" выглядит довольно прикольно».

Разумеется, появились и попытки «исправить» ситуацию.

«Мне сказали, что киноверсия Соника будет выглядеть лучше с глазами реального ежа, и я хотел разубедить этого человека раз и навсегда».

«Не знаю, что хуже».

Соник-Веном выглядит особенно интересно:

Кто-то прикинул, как в фильме будет выглядеть лисенок Тейлз:

«Фандом Соника сейчас».

Смотрите также

Промоарт фильма «Соник в кино»: Зеленые глаза быстрого ежа

5 марта

Создатели фильма «Соник в кино» ответили на критику фанатов

18 декабря 2018

Слух дня: Появился список кандидатов на роль молодого Бэтмена

Сегодня

Студия Warner выпустит фильм о Hello Kitty

Вчера

Главное сегодня

Создатели «Капитана Марвел» — о новой героине киновселенной

Сегодня

Трудный пассажир: «Чужой» возвращается в кино

Сегодня

Джордж Р. Р. Мартин не читал сценарий восьмого сезона «Игры престолов»

Сегодня

Премьеры недели: Чудо-Марвел, «Ван Гоги» и особо опасный котик

Вчера

Слух дня: Появился список кандидатов на роль молодого Бэтмена

Сегодня

Блог команды: Финальный этап перехода на авторизацию через «Яндекс»

Вчера

Беги, ежик, беги: Реакция на промоарт фильма «Соник в кино»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании