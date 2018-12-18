Беги, ежик, беги: Реакция на промоарт фильма «Соник в кино»

5 марта в сети появились первые изображения, позволяющие в полной мере оценить главного героя фильма «Соник в кино». Скоростной ежик оказался зеленоглазым и покрытым шерстью с головы до пят, а его пропорции оказались удивительно человечными. Фанатам видеоигры новый образ знакомого персонажа показался, как минимум, странным. Со всех сторон посыпались шутки.
«Я думал он будет выглядит плохо из-за реалистичности, но вместо этого он просто выглядит плохо».
«Прежде чем критиковать нового Соника, пожалуйста, поймите что Кристиану Бейлу пришлось пережить сотни часов хирургии, чтобы так выглядеть».
«Они сделали Соника-Ежика похожим на талисман заболевания для рекламы лекарства».
«Соник-Ежик теперь похож на молодежного пастора, который говорит: „Самый быстрый путь на Небеса — кольцо непорочности!“».
«Почему в рекламе страховки Соник лучше?!».
«Ух ты, „Соник в кино“ выглядит шикарно».
«Не знаю, чего все так распереживались, мне кажется дизайн „Соника" выглядит довольно прикольно».
Разумеется, появились и попытки «исправить» ситуацию.
«Мне сказали, что киноверсия Соника будет выглядеть лучше с глазами реального ежа, и я хотел разубедить этого человека раз и навсегда».
«Не знаю, что хуже».
Соник-Веном выглядит особенно интересно:
Кто-то прикинул, как в фильме будет выглядеть лисенок Тейлз:
«Фандом Соника сейчас».