Джордж Р. Р. Мартин не читал сценарий восьмого сезона «Игры престолов»

В беседе с Entertainment Weekly автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин признался, что приближающееся завершение сериала вызывает у него смешанные чувства. С одной стороны, он доволен проектом, но с другой — переживает, что слишком отстал с книгами. При этом он сам не знает, как все закончится, так как не ознакомился со сценарием восьмого сезона.

«Я не читал сценарий и не посещал площадку, потому что работал над „Ветрами зимы“, — говорит Мартин. — Я кое-что знаю. Но там хватает второстепенных персонажей, над которыми они работали самостоятельно. Ну и, понятно дело, они меня обогнали несколько лет назад. Могут быть расхождения».

«Было очень круто, — продолжает писатель. — И почти все было отлично. Понятное дело, я бы хотел раньше закончить книги, чтобы сериал меня не обогнал. О таком я даже подумать не мог».

Мартин уже восемь лет пишет шестую книгу «Ветра зимы», в то время как сериал значительно продвинулся вперед. В 2011 году Джон Сноу погиб в финале романа «Танец с драконами», но фанаты серии узнали, как он выжил, уже из «Игры престолов». Поклонники цикла, тем не менее, с нетерпением ждут продолжения. Мартину даже пришлось отказаться от камео, лишь бы не отвлекаться от работы.

Несмотря на отставание, Мартин активно сотрудничал с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом и составил для них общий план того, как все должно завершиться. Писатель рассказал о происхождении Джона Сноу и предысторию Ходора, но большинство важных моментов появилось на свет стараниями сценаристов. Создатели «Игры престолов», тем не менее, хотят сохранить в тайне различия между телесериалом и книгами.

«Раньше была проблема, что книги могли раскрыть зрителю сюжет сериала. К счастью, по большей части этого не случилось, — говорит Бениофф. — Теперь же, когда сериал опередил книги, то он может испортить все для читателя. Так что мы специально обсудили с Джорджем, что не будем раскрывать различия с романами, чтобы читатели могли испытать все сами».

Заключительный сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска 14 апреля. Зрителей ждет шесть массивных эпизодов, а в финале, когда осядет пыль масштабного сражения, зрители наконец узнают, кто же займет железный трон.

«Для многих это финал, — считает Мартин. — Но не для меня. Я все еще глубоко там. Хорошо бы мне прожить еще долго, потому что у меня много работы».

Источник: EW