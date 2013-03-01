Трейлер фильма «Пираньи Неаполя»: Молодые и дерзкие

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Режиссер драматического сериала «Гоморра» Клаудио Джованнези вновь возвращается к теме неаполитанской преступности. Только на этот раз речь пойдет не о матерых гангстерах, а о молодых парнях, решившихся добиться всего с оружием в руках.

Николя и друзья — новые короли преступного мира Неаполя. Их легко заметить по дорогой одежде, татуировкам и холодному взгляду, когда они прорезают плотный поток машин на скутерах. Они готовы идти до конца, ведь только так можно почувствовать вкус жизни.

Премьера «Пираний Неаполя» состоялась в рамках 69-го Берлинского кинофестиваля, где фильм взял «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

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