Слух дня: Появился список кандидатов на роль молодого Бэтмена

Сайт Geeks WorldWide выяснил список возможных актеров, которых Мэтт Ривз и студия Warner рассматривают на роль Брюса Уэйна в новом «Бэтмене». По их данным, плащ Темного рыцаря может достаться Джеку Рейнору, Александру Людвигу, Джеку О’Коннеллу, Аарону Тейлор-Джонсону или Николасу Холту.

На данный момент эта информацию не более чем слух, и каких-либо подтверждений ей не поступало.

Все названные актеры, тем не менее, вписываются в концепцию «Бэтмена» Ривза, который расскажет о молодом Темном рыцаре на заре карьеры борца с преступностью. Бен Аффлек, в феврале окончательно расставшийся с ролью, на премьере триллера «Тройная граница» подтвердил, что фильм покажет неопытного Брюса Уэйна, еще не успевшего заматереть на улицах Готэма.

Долгое время по сети ходили слухи, что Ривз и студия ищут на эту роль молодого, но примелькавшегося исполнителя, и все актеры из списка, так или иначе, знакомы зрителю. Рейнор снимался в блокбастере «Трансформеры: Эпоха истребления», Людвиг — в «Голодных играх» и сериале «Викинги». Тейлор-Джонсон успел засветиться в киновселенной Marvel, а Холт в последние годы регулярно играет Зверя в «Людях Икс». О’Коннелл, в свою очередь, известен по триллеру «71» и драме «Несломленный».

Стоит также отметить, что все выбранные актеры близки друг к другу по возрасту и телосложению.

Ранее сообщалось, что Ривз планирует предложить роль Джейку Джилленхолу, но из этого ничего не вышло. Появилась информация, что Бэтмена сыграет Арми Хаммер, но актер сам ее опроверг. Последним «надежным» кандидатом считался Роберт Паттинсон.

Подробности сюжета «Бэтмена» не раскрываются. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических злодеев Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.

Источник: GeeksWorldWide