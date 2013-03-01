Сериал «Стрела» закончится после восьмого сезона

«Роль Оливера Куина была величайшим профессиональным опытом моей жизни, — пишет актер. — Но невозможно вечно оставаться уличным мстителем. „Стрела“ вернется с последним 10-серийным сезоном этой осенью. Хочется столько всего сказать… Пока скажу лишь спасибо».

Восьмой сезон станет для экшен-сериала «Стрела» последним. Об этом в Twitter сообщил исполнить главной роли Стивен Амелл .

Ранее Амелл намекал, что готов оставить проект, который мог продолжиться без него, с новым актером в главной роли. Однако в итоге канал CW решил завершить проект как есть.

Сериал «Стрела» стартовал на канале CW в 2012 году. Основанный на комиксах «Зеленая стрела» издательства DC, он рассказывал о плейбое Оливере Куине, который оказался совершенно один на необитаемом острове. Избалованный сын миллионера, он вынужден учиться выживать и постепенно понимает, что его новой дом не так прост, как могло показаться. На родину Куин вернется другим. Взяв в руки лук и стрелы и скрываясь под капюшоном, он начинает вершить правосудие на улицах родного города.

Со временем враги Куина-Стрелы становились все изощренные (включая целый сезон, построенный вокруг магии), а вокруг него сформировалась целая команда соратников.

«Стрела» стал основой для так называемой «Arrowverse» — телевселенной канала CW о супергероях. Из него выросли сериалы «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня», «Супергёрл» и «Бэтвумен». Даже главный герой «Константина» появлялся в отдельных эпизодах. Начинавшийся как телеверсия Бэтмена, он смог выйти на собственный уровень и отойти от сравнений с Темным рыцарем.

Дата премьеры восьмого сезона не сообщается. Известно лишь, что он вернется на экраны осенью.