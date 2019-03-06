Эмма Уотсон может сняться в сольном фильме о Черной Вдове

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Студия Marvel ищет экранного партнера для Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная Вдова». По данным That Hashtag Show, сейчас список возможных кандидатов на эту роль возглавляет Эмма Уотсон, звезда франшизы «Гарри Поттер» и картины «Красавица и чудовище».

Кроме Уотсон, на эту роль также рассматриваются Элис Энглерт («Вершина озера»), Дар Зузовски («Заложники») и Флоренс Пью («Маленькая барабанщица»).

В ноябре прошлого года роль описывали как женскую версию Джеймса Бонда. Ожидается, что новый персонаж будет принимать участие в большинстве экшен-сцен.

На данный момент студия никак не подтвердила и не опровергла эту информацию.

О сюжете «Черной Вдовы» практически ничего не известно. По слухам, действие фильма развернется в 1990—2000-е.

Кейт Шортланд поставит картину. Жаклин Шеффер написала первый вариант сценария, но сейчас его перерабатывает Нед Бенсон, автор драмы «Исчезновение Элеанор Ригби».

Зрители смогут вновь увидеть Черную Вдову в фильме «Мстители: Финал», премьера которого состоится 25 апреля.

Источник: That Hashtag Show

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