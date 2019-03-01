Брайан К. Вон напишет игровой ремейк аниме «Гандам»

Студия Legendary подключила Брайана К. Вона («Под куполом») к работе над проектом «Гандам» — крупнобюджетным игровым блокбастером, основанным на аниме-сериале «Мобильный воин Гандам». Вону предстоит написать сценарий картины. Ремейк разрабатывается совместно с кинокомпанией Sunrise Inc., владеющей правами на фантастическую франшизу.

Действие аниме-сериала разворачивается в 2079 году. Человечество сумело покорить звезды и создало колонии в самых разных уголках космоса. Одна из таких колоний, Сторона-3, решила отделиться от Земли и объявила метрополии войну. Провозгласив себя Герцогством Зион, мятежники предпринимают массированное наступление.

Сериал «Гандам», премьера которого состоялась в апреле 1979 года, создал режиссер-аниматор и сценарист Ёсиюки Томино. Поначалу зрители приняли сериал прохладно, но с каждым годом его популярность росла, и в начале 1980-х он стал культовым. Именно с «Гандамом» многие эксперты связывают появление в Японии субкультуры отаку.

«Гандам» известен в первую очередь благодаря сценам с использованием гигантских боевых роботов всех цветов и размеров. От остальных похожих сериалов проект Томино отличался тем, что в нем не было необычной техники, роботы не являлись научным чудом, они производились массово, и в них сражались все герои.

«Мобильный воин Гандам» считается одним из трех величайших аниме-сериалов в истории Японии наравне с «Космическим крейсером Ямато» и «Евангелионом».

Вон известен в первую очередь как автор комиксов. Он работал с DC и Marvel, но мировую известность ему принесли серии «Сага», «Экс-машина» и «Y. Последний мужчина», ставший основой для сериала канала FX.

Источник: Deadline