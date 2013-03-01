Идрис Эльба сыграет Дэдшота в «Отряде самоубийц 2»

Звезда сериала «Лютер» Идрис Эльба может присоединиться к актерскому составу «Отряда самоубийц 2». Студия Warner видит актера в роли Дэдшота, которого в первом фильме сыграл Уилл Смит. Создателям сиквела пришлось искать замену для Смита, когда выяснилось, что загруженный рабочий график не позволит ему вернуться во второй картине.

Продолжение/перезапуск «Отряда самоубийц» разрабатывает Джеймс Ганн, постановщик «Стражей Галактики». Он напишет сценарий и займет режиссерское кресло фильма.

Подробностей проекта нет. Источники отмечают, что фильм не будет прямым продолжением картины Дэвида Эйра и вместо этого представит новую секретную команду негодяев на службе правительства.

Сейчас неизвестно, кто вместе с Эльбой появится в новом отряде, но, по слухам, Марго Робби должна вернуться в роли Харли Квинн. Официального подтверждения, однако, пока не поступало.

Дэдшот — мастер-снайпер, способный поразить цель на любом расстоянии и под любым углом. Вместе с Харли Квинн, Капитаном Бумерангом, Убийцей Кроком и Дьябло он вошел в состав «Отряда самоубийц» — секретной команды, созданной Амандой Уоллер для выполнения тайных операций. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката. Лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

15 марта зрители смогут увидеть Эльбу в сериале Netflix «Сделай погромче, Чарли», а 1 августа актер появится на экранах российских кинотеатров в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу». Сейчас Эльба занят на съемках мюзикла Тома Хупера «Кошки».

Источник: Variety