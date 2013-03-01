Netflix экранизирует роман «Сто лет одиночества»

Стрим-сервис Netlfix выпустит многосерийную адаптацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», которая станет первой экранизацией книги с момента ее первой публикации в 1967 году. На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий адаптации. Сыновья писателя Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барчи выступают исполнительными продюсерами проекта.

«Сто лет одиночества» — история семьи Буэндиа, чей волевой и импульсивный патриарх Хосе Аркадио основал вымышленный колумбийский город Макондо, где и развиваются почти все события романа. Книга была переведена на 46 языков, а общий тираж оценивается в районе 50 млн экземпляров.

Несмотря на популярность, роман никогда не экранизировался, но теперь потомки писателя решили продать права Netflix.

«В последние три или четыре года уровень, качество и успех сериалов и мини-сериалов значительно вырос, — говорит Родриго Гарсиа, сын писателя. — Netflix одним из первых доказал, что люди готовы смотреть сериал на иностранном языке с субтитрами. Старых проблем больше нет».

Франциско Рамос, вице-президент по испаноязычным проектам стрим-сервиса, заявил, что производство сериала пройдет в Колумбии, а к работе планируется привлечь лучших кинематографистов Латинской Америки.

Источник: Variety