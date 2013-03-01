Трейлер «Толкина»: Любовь и литература на фоне Первой мировой

Дж. Р. Р. Толкин — знаменитый автор трилогии «Властелин колец», которая навсегда изменила литературу. Он придумал богатый мир Средиземья, населив его волшебными существами и наделив подробной историей. Но, прежде чем он впервые отправил несчастного хоббита в нежданное путешествие, Толкин был студентом, ценителем языка и солдатом.

В биографическом фильме «Толкин» элементы «Хоббита» и «Властелина колец» смешаны с реальной историей. Картина рассказывает о молодом писателе, который долгое время был изгоем и искал утешение в вымышленных мирах. Лента затронет участие Толкина в Первой мировой и покажет, как ужасные события тех лет изменили его и одновременно вдохновили создать собственный мир, населенный гномами, орками, эльфами и хоббитами.

Николас Холт исполнил главную роль, а Лили Коллинз сыграла жену писателя, Эдит. Доме Карукоски поставил фильм по сценарию Дэвида Глисона и Стивена Бересфорда.