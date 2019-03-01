Студия Disney перенесла релиз «Малефисенты 2»

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Сиквел «Малефисенты», ожидавшийся в кинотеатрах 29 мая 2020 года, теперь ожидается в кинотеатрах 18 октября 2019-го. Проект студии Disney, где Анджелина Джоли вновь появится в роли рогатой феи, также обзавелся подзаголовком «Повелительница зла» (The Mistress of Evil).

Тизер-постер:

Действие сиквела развернется спустя несколько лет после событий оригинальной картины и продолжит исследовать отношения между Малефисентой и Авророй, когда они вновь объединяют усилия, чтобы защитить волшебных обитателей леса от новой напасти.

Эль Фаннинг вновь исполнит роль принцессы. Мишель Пфайффер получила в сиквеле роль королевы Ингрид, а Харрис Дикинсон сыграет принца Филипа. В фильме также снимаются Эд Скрейн, Чиветель Эджиофор и Роберт Линдсей.

Режиссерское кресло проекта занимает Хоаким Роннинг. Джез Баттеруорт написал первоначальный вариант сценария совместно с Линдой Вулвертон. Впоследствии текст переработали Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер.

«Малефисента», основанная на диснеевской версии сказки «Спящая красавица», вышла в 2014 году и представила знакомую историю злой волшебницы под новым углом. Картина показала в прокате отличные результаты, собрав 758 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов.

Источник: Deadline

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