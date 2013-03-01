Трейлер сериала «Благие знамения»: Ангелы, демоны и конец света

СегодняОбсудить0

«Благие знамения» — невероятно смешная книга о предсказаниях, апокалипсисе и религии. Поэтому и сериал, основанный на романе, давно стал одним из самых ожидаемых проектов 2019 года. Очаровательный Майкл Шин, действительно напоминающий нежного ангела, и словно выползший прямо из преисподней Дэвид Теннант идеально вписались в посланников рая и ада, решивших сохранить мир, к которому успели прикипеть.

«Благие знамения» во многом работают как пародия на «Омена». Ангел Азирафель (Шин) и демон Кроули (Теннант) решили отложить конец света и подменили Антихриста обычным ребенком, отдав сына дьявола в простую семью, где он вырастает в сущности неплохим мальчиком. Только остальных участников Апокалипсиса никто не предупредил, и вот на земле уже начинают собираться Всадники.

Смотрите также

Netflix экранизирует роман «Сто лет одиночества»

Сегодня

Драконы прилетели зимовать: Разбор трейлера «Игры престолов»

Сегодня

Смерть в сериале «Благие знамения» заговорит голосом Брайана Кокса

Сегодня

Тизер сериала «Страна Рождества»: Чарли Мэнкс заберет ваших детей

Вчера

Главное сегодня

Феминизм и синефилия: 10 любимых фильмов Бри Ларсон

Сегодня

Netflix экранизирует роман «Сто лет одиночества»

Сегодня

Разрешите обратиться: 11 вопросов о «Капитане Марвел»

Сегодня

Блог команды: Финальный этап перехода на авторизацию через «Яндекс»

Сегодня

Драконы прилетели зимовать: Разбор трейлера «Игры престолов»

Сегодня

Студия Disney перенесла релиз «Малефисенты 2»

Сегодня

Трейлер «Толкина»: Любовь и литература на фоне Первой мировой

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании