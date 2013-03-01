Трейлер сериала «Благие знамения»: Ангелы, демоны и конец света

«Благие знамения» — невероятно смешная книга о предсказаниях, апокалипсисе и религии. Поэтому и сериал, основанный на романе, давно стал одним из самых ожидаемых проектов 2019 года. Очаровательный Майкл Шин, действительно напоминающий нежного ангела, и словно выползший прямо из преисподней Дэвид Теннант идеально вписались в посланников рая и ада, решивших сохранить мир, к которому успели прикипеть.

«Благие знамения» во многом работают как пародия на «Омена». Ангел Азирафель (Шин) и демон Кроули (Теннант) решили отложить конец света и подменили Антихриста обычным ребенком, отдав сына дьявола в простую семью, где он вырастает в сущности неплохим мальчиком. Только остальных участников Апокалипсиса никто не предупредил, и вот на земле уже начинают собираться Всадники.