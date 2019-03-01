Студия Warner выпустит фильм о Hello Kitty

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Кинокомпания New Line Cinema совместно с Sanrio и FlynnPictureCo начала работу над англоязычной картиной по мотивам популярного японского бренда Hello Kitty. На данный момент у проекта нет сценаристов или режиссера. Неизвестно даже, будет ли фильм игровым или анимационным.

Проект студии Warner должен стать первым фильмом о Hello Kitty, выпущенным за пределами Японии. В рамках сделки New Line Cinema получила от Sanrio права не только на мультипликационную кошечку, но и на других персонажей, включая «ленивый желток» Гудетаму, кролика My Melody и близнецов Little Twin Stars.

Антропоморфная белая кошечка с красным бантом на голове впервые увидела свет в 1974 году, когда ее придумал владелец Sanrio Синтаро Цудзи. Поначалу персонаж не пользовался популярностью, но все изменилось с появлением простого кошелька с ее изображением, который моментально разошелся огромными тиражами.

Популярность Hello Kitty продолжала расти из года в год. Сейчас о ней знают по всему миру, а ее изображение можно встретить на 50 тысячах разных продуктов.

Источник: Deadline

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