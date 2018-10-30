Блог команды: Финальный этап перехода на авторизацию через «Яндекс»

Полгода назад мы объявили о том, что КиноПоиск переходит на авторизацию через «Яндекс», и предложили связать аккаунты КиноПоиска и «Яндекса» заранее.

Свежие новости: сейчас мы приступаем к финальному этапу перехода, и совсем скоро без авторизации через «Яндекс» нельзя будет ставить оценки, составлять персональные списки, писать рецензии и комментарии и совершать ряд других действий на КиноПоиске. Напомним, что без авторизации вы можете свободно просматривать приложение и сайт и читать все материалы.

Финальный этап начнется 13 марта, и изменения постепенно коснутся всех пользователей, которые авторизуются на КиноПоиске.

70% пользователей из числа тех, кто заходит на сайт КиноПоиска ежедневно, уже успешно связали аккаунты. Если вы этого еще не сделали, сейчас самое время. Это легко: вам понадобятся аккаунт «Яндекса» (создать новый можно здесь — это очень быстро) и аккаунт КиноПоиска. В пользовательском меню на сайте КиноПоиска нажмите на кнопку привязки аккаунтов.