Блог команды: Финальный этап перехода на авторизацию через «Яндекс»

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Полгода назад мы объявили о том, что КиноПоиск переходит на авторизацию через «Яндекс», и предложили связать аккаунты КиноПоиска и «Яндекса» заранее.

Свежие новости: сейчас мы приступаем к финальному этапу перехода, и совсем скоро без авторизации через «Яндекс» нельзя будет ставить оценки, составлять персональные списки, писать рецензии и комментарии и совершать ряд других действий на КиноПоиске. Напомним, что без авторизации вы можете свободно просматривать приложение и сайт и читать все материалы.

Финальный этап начнется 13 марта, и изменения постепенно коснутся всех пользователей, которые авторизуются на КиноПоиске.

70% пользователей из числа тех, кто заходит на сайт КиноПоиска ежедневно, уже успешно связали аккаунты. Если вы этого еще не сделали, сейчас самое время. Это легко: вам понадобятся аккаунт «Яндекса» (создать новый можно здесь — это очень быстро) и аккаунт КиноПоиска. В пользовательском меню на сайте КиноПоиска нажмите на кнопку привязки аккаунтов.

Если вы не успеете связать аккаунты до 13 марта, вам понадобится чуть больше усилий, чтобы все-таки сделать это. Нужно будет войти в аккаунт на сайте КиноПоиска, используя имеющийся или новый аккаунт «Яндекса», — у вас появится новый аккаунт на КиноПоиске, куда вы без проблем перенесете все данные (мы оставим вам подсказки на сайте — например, в списке, открывающемся по клику на аватарку).

Если у вас остались вопросы по процессу перехода, напишите нам (kinopoisk@support.yandex.ru), и мы обязательно поможем разобраться.

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