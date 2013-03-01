Продюсер «Аквамена» рассказал о спин-оффе «Глубоководные»

В беседе с THR продюсер «Аквамена» Питер Сафран признался, что работа над спин-оффом «Глубоководные» (The Trench) началась задолго до выхода оригинального фильма. По его словам, они планируют выстроить вокруг подводного супергероя собственную киновселенную, как было сделано с хоррором «Заклятие».

«Нам всегда, с момента появления первых концептов, нравилась идея фильма о глубоководных, — говорит Сафран. — И когда зрители настолько тепло приняли картину, особенно сцену, где они преследуют Артура и Меру под водой, мы осознали, что у нас на руках нечто особенное, и поняли, каким должен быть проект. Вследствие чего я подозреваю, что он выйдет значительно раньше „Аквамена 2“».

Сафран также подтвердил, что звезды «Аквамена» не появятся в спин-оффе, а действие фильма развернется после событий оригинала.

Режиссер «Аквамена» Джеймс Ван ранее работал с Сафраном над хоррор-франшизой «Заклятие». Переключившись на блокбастеры, они не оставили привычки расширять придуманный мир с помощью спин-оффов, сиквелов и приквелов.

«Бесспорно, мы использовали схему „Заклятия“, которая гласит: у вас есть база, в данном случае это „Аквамен“, — объясняет продюсер. — Но там есть множество отличных историй, которые можно рассказать в рамках этой вселенной, в мире Атлантиды».

«Аквамен 2» ожидается в кинотеатрах 15 декабря 2022 года. У подобной задержки есть простое объяснение: студия, продюсер и режиссер хотят все сделать правильно и не торопить сиквел. Сафран отметил, что Warner, которая в последнее время пересмотрела свою политику в отношении киновселенной DC, не стала требовать выпустить продолжение как можно скорее. Студия также оставила попытки запихнуть всех героев в один фильм.

«Мне кажется, когда делаешь хороший отдельный фильм, то нет и причин объединять их, — говорит Сафран. — Хочется дать этим персонажам место для деятельности и рассказать их истории».

Продюсер добавил, что в Атлантиде Вана хватает мест для собственных историй. Так что, кроме «Глубоководных», в будущем зрителей могут ждать и другие спин-оффы.

Дэвид Лесли Джонсон, работавший над первым «Акваменом», напишет сценарий продолжения. Ожидается, что Ван займет режиссерское кресло сиквела. Кто поставит спин-офф, пока не сообщается.

Источник: THR