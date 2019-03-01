Кристофер Нолан вновь поработает с оператором «Дюнкерка»

Production Weekly также отмечает, что съемки безымянной картины стартуют в июне. Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как романтический триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало» .

Согласно информации Production Weekly, снимавший «Дюнкерк» оператор Хойте Ван Хойтема снова поработает с Кристофером Ноланом над его следующим режиссерским проектом. На данный момент о фильме практически ничего не известно, кроме даты релиза — 17 июля 2020 года.

Нолан подтвердил дату релиза во время выступления на конференции британских кинематографистов, но не раскрыл подробностей. Режиссер, тем не менее, нашел время напомнить, что кино надо смотреть в кинотеатрах, подлив масла в огонь недавнего спора «Прокат против Netflix».

По его словам, они вместе со студией активно сотрудничают с кинотеатрами, чтобы создать зрелище, способное выманить зрителя из дома. Нолан рассказал, что именно посещение кинотеатра во многом повлияло на него как на кинематографиста.

«Мои воспоминания не только о самих фильмах и удивительных приключениях, разворачивающихся на экране, — говорит Нолан. — Но и об ощущении события. Ты совсем молодой, входишь в архитектурное пространство, которое значительно больше и величественнее тебя. О радости от открывающегося занавеса, расширяющего экран для широкоформатной картины. Как ничто, я помню размах, размер экрана, возможность увидеть невероятных людей и невероятные места, способные подавить, но захватывающие и вовлекающие в историю».

«Сейчас, как никогда, на нас лежит ответственность дать людям повод выйти из дома, — заключил режиссер. — Мы должны использовать большие полотна кинотеатров и рассказывать захватывающие истории, привносить свежие идеи, по-новому работать с известными жанрами и изобретать новые».

Военная драма Нолана «Дюнкерк», посвященная спасению английских солдат, окруженных врагами на французском побережье, вышла летом 2017 года. Лента собрала в прокате 526 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов и стала трехкратным лауреатом премии «Оскар» в технических категориях.

Источник: IndieWire