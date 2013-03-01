Смерть в сериале «Благие знамения» заговорит голосом Брайана Кокса

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Брайан Кокс присоединился к актерскому составу сериала Amazon «Благие знамения» — экранизации одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Актер озвучит в проекте Смерть, одного из всадников Апокалипсиса.

О назначении Кокса на роль Смерти в Twitter сообщил Гейман, выступающий шоураннером проекта. Писатель также показал, как Смерть выглядит, когда не разъезжает на мотоцикле, и раскрыл, что в ближайшее время зрителей ждет первый трейлер.

Вместе с Коксом в сериале задействованы Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джон Хэмм, Ник Офферман, Бенедикт Камбербэтч и Фрэнсис МакДорманд, которая выступает Гласом Божьим.

Сериал «Благие знамения» рассказывает о странной парочке — ангеле Азирафеле и демоне Кроули, которые живут на земле с самого сотворения мира. На протяжении тысячелетий они существовали среди людей и постепенно прониклись к ним теплыми чувствами. И их не устраивает запланированный апокалипсис.

Чтобы сохранить любимый мир, Азирафель и Кроули решают подпортить планы начальства и подменяют Антихриста обычным ребенком, отдав сына дьявола в простую семью. Они рассчитывают, что таким образом мальчик вырастет нормальным и не будет устраивать конец света, но природа в итоге дает о себе знать.

Сценарий к сериалу писал сам Гейман, выполняющий предсмертную волю Пратчетта, а все шесть эпизодов снял Дуглас Маккиннон, делавший ранее «Шерлока» и «Доктора Кто».

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