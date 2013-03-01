Драконы прилетели зимовать: Разбор трейлера «Игры престолов»

Восьмой сезон «Игры престолов» вполне может считаться самым ожидаемым событием 2019 года. Зрители наконец узнают судьбу Вестероса: кто умрет, а кто выживет, что случится с армией мертвых, кто займет Железный трон. Подогревая интерес, канал HBO выпустил первый полноценный трейлер заключительного сезона, где хватает эпичности, надвигающегося ужаса и драконов.

Трейлер сделан умело и не раскрывает многого, но мы все равно попытались разобрать, что же нам показали и что все это может значить.

Девочка и смерть

«Игра престолов»

Арья Старк тренировалась в храме Многоликого, бога смерти, чтобы стать идеальной убийцей, способной легко менять внешность и проникать куда угодно. В трейлере она самоуверенно говорит: «Я знаю смерть. У нее много лиц. Не терпится увидеть и это». Ее слова идеально контрастируют с происходящим на экране, где Арья бежит, в крови и перепуганная до смерти, по коридорам Винтерфелла. Судя по всему, девочка столкнулась с противником, которого не напугать чужим лицом. Побегу Арьи явно предшествует сцена, где Арья держит кинжал из драконьего стекла — это один из двух материалов, способных убить Белого ходока. Сложно сказать, перед кем она произносит свою угрожающую речь, ведь на нежить ее слова точно не подействуют. Бравада в любом случае в итоге сменится на ужас, а значит, и армия мертвых — угроза, с которой, определенно, стоит считаться.

«Звоню Владыке Света, если Арья умрет».

Золотой отряд плывет

«Игра престолов»

Серсею ждет хорошее подкрепление. На несколько секунд в трейлере появляется группа солдат, облаченных в золотую броню, плывущих на корабле Грейджоев. Это Золотые Мечи — отряд наемников из Эссоса, куда входят рыцари и бывшие лорды. Мечи считаются самым сильным и прославленным отрядом, действующим на территории Вольных Городов, а командует ими Гарри Стрикленд, по прозвищу Бездомный Гарри В финале седьмого сезона Серсея раскрыла, что Эурон Грейджой должен переправить Золотые Мечи в Вестерос, чтобы они помогли в войне за Железный трон. Интересно, что Мечи определенным образом связаны с Таргариенами: отряд был основан Эйгором Жгучим Клинком Риверсом, одним из великих бастардов короля Эйгона IV Недостойного.

Братство вернулось

«Игра престолов»

Создатели сериала не побоялись показать несколько персонажей, чья судьба после финала седьмого сезона оставалась под вопросом. Тормунд и Берик, находившиеся на Стене во время ее разрушения, смогли спастись. Правда, все равно сложно сказать, как и где они в итоге оказались. Трейлер не дает понять, в какой момент они появятся на экране. Есть теория, что в конце концов Берик пожертвует собой, чтобы снова спасти Джона Сноу.

Джон на драконе

«Игра престолов»

Для постоянных зрителей «Игры престолов» уже давно не секрет, что в жилах Джона Сноу течет кровь Таргариенов. В восьмом сезоне это может получить новое развитие. Есть вероятность, что Джон в итоге оседлает дракона, как и положено Таргариену. В трейлере на это есть лишь общие намеки, но гигантские огнедышащие ящеры явно относятся к нему спокойно и подпускают к себе. Так же интересно, что Джон стоит ближе в Рейгалю, который назван в честь его настоящего отца.

«Призрак, когда Джон катается на Рейгале».

Лев в доме

«Игра престолов»

Из всех персонажей «Игры престолов» Серсея выглядит самой самоуверенной. Она явно не переживает из-за армии мертвых с Севера, а Золотые Мечи из Эссоса, считает королева, гарантируют ей победу в войне за Железный трон. Однако время, проведенное в казематах церкви, явно не прошло для нее даром, и теперь Серсея удовлетворится и исходом, когда весь мир сгорит дотла. Вероятно, кроме Мечей, у нее в рукаве припрятан еще один козырь. Серсее, в любом случае, не стоит просто так доверять Эурону — глава дома Грейджой и сам не прочь занять Железный трон и стать правителем всех семи королевств.

Битва за землю

«Игра престолов»

Восьмой сезон обещает стать самым эпичным в истории телевидения. Зрителей ждет масштабная битва, в которой сойдутся силы людей и нежити. И все это будет присыпано драконами. Звездам и режиссеру пришлось выложиться на полную и немало попотеть (и померзнуть) в течение 11 недель, пока шли съемки сражения. Трейлер лишь намекает на предстоящую битву, показывая короткие отрывки, полные хаоса, крови и огня. Большинство персонажей усиленно готовятся к бою. Бастард Роберта Баратеона, Гендри, вновь встал у наковальни и кует оружие. Бриенна, Подрик и Джорах в ужасе смотрят на горизонт, на Север, откуда идет армия мертвых. Интересно, что создатели трейлера не торопятся показывать нежить, вместо этого ограничившись копытом лошади. Которое, тем не менее, выглядит достаточно угрожающе.