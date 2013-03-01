Съемки фильма «Морбиус»: Джаред Лето прячет клыки

Джаред Лето отметил окончание первой недели съемок фильма «Морбиус, живой вампир» постом в Twitter. Актер повесил фото с площадки, где его лицо скрыто за хлопушкой, хотя даже в таком виде он напоминает своего героя из комиксов. «Одна неделя готова. 11 впереди. Готовьтесь», — написал Лето под фото.

Лето играет ученого Майкла Морбиуса. С детства он страдал от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и создает на ее основе новую сыворотку. Но препарат вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Морбиус появился на страницах комиксов в 1971 году. Поначалу он выступал рядовым врагом Человека-паука, но со временем его популярность среди читателей комиксов выросла, так что Майкл встал на путь героя, сохранив за собой привычки кровопийцы. В итоге он несколько раз объединялся с другими антигероями и монстрами вселенной Marvel ради борьбы с большим злом.

Даниэль Эспиноса занимает режиссерское кресло проекта. Берк Шарплесс и Мэтт Сазама написали сценарий.