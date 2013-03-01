Конец игры: Первый трейлер восьмого сезона «Игры престолов»

А вот и первый трейлер восьмого сезона «Игры престолов». Премьера первого эпизода состоится 14 апреля 2019 года.

В ролике мы видим всех основных героев саги: Джона Сноу, Арью Старк, Дейенерис Таргариен, Серсею и Тириона Ланнистеров, а также других персонажей. Он заканчивается намеком на битву живых и мертвых.

Восьмой сезон стартует в родном доме Старков, Винтерфелле, куда прибывают Дейенерис и ее войска, готовые захватить Железный престол. Но Серсея, восседающая в столице Вестероса, — меньшая из всех проблем. С Севера идет армия мертвых, возглавляемая Королем Ночи с воскрешенным драконом. Если люди не найдут возможности объединиться, то на землю опустится вечная зима.

Заключительный сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых тянет на полноценный фильм. В финале зрителей ждет масштабная битва, каких на телевидении еще не было.

Восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала). Российская премьера состоится 15 апреля рано утром (из-за разницы во времени с США).