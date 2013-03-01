Трейлер хоррора «Мидсоммар»: Летний ужас от режиссера «Реинкарнации»

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Ари Астер, постановщик леденящей кровь «Реинкарнации», приготовил новый фильм. На этот раз на тему культов и летних праздников. Судя по всему, ожидается «Плетенный человек» XXI века, где за милыми улыбками и легкими нарядами скрываются страх и смерть.

Главные герои хоррора «Мидсоммар» — молодая пара в исполнении Флоренс Пью и Джека Рейнора. Они приезжают в Швецию, где планируют отдохнуть и насладиться видами природы. Попутно они хотят посетить старого приятеля, живущего в небольшой деревне, где как раз проходит летний фестиваль.

Все идет хорошо, герои отдыхают душой и телом, пока не выясняется, что с праздником связан местный языческий культ. В скором времени беспечный отдых превратится в жестокое и беспощадное состязание не на жизнь, а на смерть.

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