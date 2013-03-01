Дэнни Бойл планировал убить 007 в «Бонде 25»

Стала известна еще одна возможная причина отказа Дэнни Бойла от постановки 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Согласно источникам издания Daily Mail, режиссер хотел, чтобы британский супершпион умер прямо на экране в финале картины, но идея не нашла отклика у продюсера Барбары Брокколли и Дэниэла Крэйга, исполнителя главной роли.

«Бойл считал, что это гениальный способ проложить дорогу для представления нового Бонда, — отмечает инсайдер. — Но в конечном итоге Барбара и Дэниэл были против. Они хотели, чтобы судьба персонажа для зрителя осталась неоднозначной».

Бойл оставил режиссерское кресло проекта в августе 2018 года. Тогда основной причиной разногласий с Крэйгом и продюсерами называли выбор актера на роль русского злодея. В итоге постановщиком назначили Кэри Фукунагу.

Сюжет «Бонда 25», на данный момент носящего рабочее название «Шаттерхэнд», не раскрывается. Ожидается, что Рами Малек сыграет главного злодея, а агент 007 будет «заматеревшим и уставшим». Леа Сейду, Рэйф Файнс и Наоми Харрис вернутся в знакомых ролях.

Сейчас продюсеры заняты поисками двух новых девушек Бонда: одна будет оперативницей МИ-6, а другая — вольным агентом в духе героини Ольги Куриленко в «Кванте милосердия». Ходили слухи, что одну из этих ролей предлагают Лупите Нионго, но эта информация впоследствии была опровергнута.

Источник: Daily Mail