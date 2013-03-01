Фонд Романа Абрамовича вложит в российское кино 6 млрд рублей

На днях стало известно, что миллиардер Роман Абрамович создал частный фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», возглавил который бывший исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Сегодня «Кинопрайм» собрал журналистов, чтобы сообщить подробности и планы своей работы. Создание негосударственного фона киноподдержки — прецедент в нашей стране. Пока что проекты финансировались частным порядком либо через государственные структуры (Минкульт и Фонд кино). В других странах существует множество фондов самых разных направлений и масштабов, и продюсер Александр Роднянский, вошедший в экспертную группу нового фонда, надеется, что «Кинопрайм» пробьет брешь для создания системы частного инвестирования в кино в России и активного развития индустрии. «Система критериев, которая сейчас заложена в работу Фонда кино, стимулирует производство лимитированного количества жанров: блокбастеры или комедии, иногда анимация, — объяснил он. — Тогда как традиционно сила и нашего, и мирового кинематографа — мощные драматические истории. Таким картинам сложно пробиться в Фонде кино. И наличие негосударственного фонда позволяет развивать множество разных жанров».

Роман Абрамович и Александр Роднянский / Фото: Getty Images

По словам Антона Малышева, за три года фонд вложит в российское кино 6 млрд рублей: 1 миллиард в 2019 году, 2 миллиарда в 2020-м и 3 миллиарда — в 2021-м. В отличие от государственного Фонда кино, «Кинопрайм» будет принимать заявки круглый год и без масштабных питчингов. Таким образом, Малышев рассчитывает, что фонд сможет прийти на помощь хорошему проекту в любой момент. До момента объявления о создании «Кинопрайма» сотрудники вели активную работу уже четыре месяца, и на сегодня у фонда уже собралось огромное количество заявок, но в год «Кинопрайм» сможет поддержать 10—15 проектов. Ограничений по поддержке нет. Согласно уставу, фонд может поддерживать любое аудиовизуальное произведение, поэтому анимационные проекты также могут рассчитывать на соинвестирование. «Кинопрайм» готов вкладывать в проект до 50% сметы производства и выделять до 100 млн рублей. При этом условием является приоритетное право на получение дохода от реализации прав (кассовые сборы, продажа прав на различные показы), а продюсеры получают права на проект только по согласованию с соинвестором. У фонда уже есть первый поддержанный проект — фильм Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским в главной роли и Валерием Федоровичем в продюсерах. Его Малышев называет референсом того, на что эксперты фонда будут обращать внимание при рассмотрении заявок в ближайшее время. Картине желательно находиться в постпродакшене, за ней должен стоять яркий талантливый мастер (режиссер или продюсер), она должна отвечать стандартам качества.

Анна Меликян

Это не означает, что «Кинопрайм» будет отказывать дебютантам, но любая заявка пройдет серьезную экспертизу на соответствие необходимым качествам. Редакторская группа из сотрудников фонда оценит художественную значимость и качество сценария. Аналитическая группа (снова сотрудники фонда) оценит уровень зрительского интереса к жанру, тематике и сюжету проекта, а также его коммерческую составляющую. Малышев продемонстрировал, что сделать это можно с помощью того же сервиса ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система), которую он внедрил, еще будучи главой Фонда кино. Оценку производственных параметров проекта и зрительского потенциала возьмет на себя экспертная группа, председателем которой стал режиссер Павел Чухрай. В нее вошли кинокритики Антон Долин и Стас Тыркин, киножурналист Иван Кудрявцев, сценарист Николай Куликов, режиссеры Алексей Попогребский и Алексей Федорченко, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов. Тот факт, что некоторые из списка входят и в экспертную группу Фонда кино, Антона Малышева не смущает. Оценку проектов должны давать профессионалы с высочайшим авторитетом, которых, по его словам, пока что в индустрии не так много. В экспертной группе «Кинопрайма» к тому же будет ротация участников.

Павел Чухрай