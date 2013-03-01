Исследование: Сколько шуток в фильмах Marvel

Пользователь Reddit проанализировал все фильмы киновселенной Marvel и выяснил, в каких из них чаще всего встречаются шутки. Подсчеты показали, что среди 20 проектов студии по юмору лидирует «Человек-паук: Возвращение домой», где насчиталось 169 шуток. На втором месте, лишь немного уступив, оказались первые «Мстители» (161), а на третьей позиции расположилась «Война бесконечности» (140).
Автор исследования рассматривал все возможные шутки — от словесных до визуальных, которые были в каждом фильме от начала и до самого конца титров. Согласно его подсчетам, меньше всего юмора в «Невероятном Халке» (25). Несколько проектов («Черная Пантера», «Железный человек», «Тор», «Первый мститель: Другая война») оказались на средней отметке в 50 шуток на картину.
Как и следовало ожидать, реже всего штуки можно встретить в «Невероятном Халке» — в среднем одна за каждые 4 минуты и 11 секунд. Именно по той же причине чаще всего они попадаются в «Возвращении домой» (44 секунды), хотя «Мстители» (49 секунд), «Тор: Рагнарёк» (53 секунды), «Человек-муравей» (56 секунд) и «Стражи Галактики» (58 секунд) немногим ему уступают. Среди последних фильмов студии самым серьезным оказалась «Черная Пантера» — в среднему между шутками проходило 2 минуты 27 секунд.
Отдельно с разбивкой по каждому фильму можно ознакомиться здесь.
Киновселенная Marvel всегда отличалась юмором, но по графику видно, насколько больше шуток стало в последних проектах, когда студия и Кевин Файги окончательно поняли, чего хотят их зрители. Даже «Война бесконечности», которая заканчивается на трагической ноте, значительно обошла по количеству шуток первого «Железного человека».
Новая часть супергеройской франшизы, блокбастер «Капитан Марвел», появится в кинотеатрах 7 марта. После этого киновселенная обещает измениться навсегда в фильме «Мстители: Финал».
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