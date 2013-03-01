Исследование: Сколько шуток в фильмах Marvel

Пользователь Reddit проанализировал все фильмы киновселенной Marvel и выяснил, в каких из них чаще всего встречаются шутки. Подсчеты показали, что среди 20 проектов студии по юмору лидирует «Человек-паук: Возвращение домой» , где насчиталось 169 шуток. На втором месте, лишь немного уступив, оказались первые «Мстители» (161), а на третьей позиции расположилась «Война бесконечности» (140).

Автор исследования рассматривал все возможные шутки — от словесных до визуальных, которые были в каждом фильме от начала и до самого конца титров. Согласно его подсчетам, меньше всего юмора в «Невероятном Халке» (25). Несколько проектов («Черная Пантера», «Железный человек», «Тор», «Первый мститель: Другая война») оказались на средней отметке в 50 шуток на картину.

Как и следовало ожидать, реже всего штуки можно встретить в «Невероятном Халке» — в среднем одна за каждые 4 минуты и 11 секунд. Именно по той же причине чаще всего они попадаются в «Возвращении домой» (44 секунды), хотя «Мстители» (49 секунд), «Тор: Рагнарёк» (53 секунды), «Человек-муравей» (56 секунд) и «Стражи Галактики» (58 секунд) немногим ему уступают. Среди последних фильмов студии самым серьезным оказалась «Черная Пантера» — в среднему между шутками проходило 2 минуты 27 секунд.