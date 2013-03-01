Бокс-офис России: Любовницы драконов

2. «Любовницы» (1-я неделя), 107 млн рублей, 375 тысяч зрителей, 19 496 сеансов

Аналитики рассматривали в качестве одного из главных кассовых референсов «Любовниц» комедию «Женщины против мужчин» (88 млн рублей в первый уик-энд с учетом превью), выходившую три года назад. Однако фильм Елены Хазановой стартовал заметно лучше прогнозов. «Любовницы» продемонстрировали третий старт среди отечественных комедий 2019 года? впереди только «Бабушка легкого поведения 2» (205 млн рублей) и «Громкая связь» (215 млн рублей). Уже по итогам стартовых выходных новинке удалось обогнать сборы «Семи ужинов» за три недели проката (105 млн рублей).

3. «Счастливого нового дня смерти» (1-я неделя), 63 млн рублей, 229 тысяч зрителей, 13 842 сеанса

Сиквел комедийного хоррора Blumhouse Productions выступил на 26% хуже оригинала, которому два года назад в премьерный уик-энд удалось собрать 84 млн рублей. Но даже такой не самый впечатляющий результат — пока лучшее кассовое достижение фильмов ужасов в российском прокате в 2019 году. У отечественного «Рассвета», занимавшего первую строчку до этой недели, в копилке 55 млн рублей за все время проката.

4. «Алита: Боевой ангел» (3-я неделя), 46 млн рублей (-67%), 167 тысяч зрителей, 9503 сеанса За три недели фантастическому боевику Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса удалось заработать 717 млн рублей. Проект по-прежнему опережает графики таких аналогов, как «Первому игроку приготовиться» (648 млн рублей после третьего уик-энда) и «Валериан и город тысячи планет» (709 млн рублей).

5. «Наркокурьер» (1-я неделя), 42 млн рублей, 130 тысяч зрителей, 4721 сеанс

Новому фильму Клинта Иствуда удалось по-хорошему удивить рынок, который ждал от «Наркокурьера» сборов в два раза меньше. Проект рассматривали по результатам прошлогоднего «Опасного бизнеса» (19 млн рублей). Подкрепляло скепсис неучастие картины в оскаровской гонке. Однако криминальная драма голливудского ветерана пришлась по душе российской аудитории. Об этом, в частности, говорят довольно высокие цифры средней посещаемости (27 человек на одном сеансе, третий результат в топ-10). Фильм превзошел финальные сборы «Опасного бизнеса» (39 млн рублей) уже по итогам первого уик-энда. Среди проектов Иствуда больше на старте собирало лишь «Чудо на Гудзоне» (63 млн рублей), у которого было вдвое больше залов и не было пиратской копии в сети.

6. «Громкая связь» (3-я неделя), 40 млн рублей (-65%), 138 тысяч зрителей, 6059 сеансов В копилке российского ремейка «Идеальных незнакомцев» после трех уик-эндов 447 млн рублей. Фильм Алексея Нужного стал самой кассовой отечественной комедией 2019 года, превзойдя финальный показатель «Бабушки легкого поведения 2» (439 млн рублей).

7. «Зеленая книга» (6-я неделя), 34 млн рублей (+13%), 107 тысяч зрителей, 2376 сеансов Как мы и предсказывали неделей ранее, вручение главного «Оскара» наилучшим образом сказалось на и без того феноменальных сборах драмеди Питера Фаррелли. На шестой неделе проката она продемонстрировала положительную динамику, что позволило довести общий заработок до 447 млн рублей. «Зеленая книга» вновь лучшая по средней посещаемости (45 человек на одном сеансе) и по наработке на сеанс (14 339 рублей).

8. «Кадавр» (1-я неделя), 28 млн рублей, 100 тысяч зрителей, 7697 сеансов

Хоррор Sony собрал чуть меньше «Ватиканских записей» (32 млн рублей) и отметился худшей средней посещаемостью в топ-10 (12 человек на одном сеансе). Свою роль, видимо, сыграли негативный заокеанский сарафан и конкуренция со «Счастливым новым днем смерти».

9. «Тобол» (2-я неделя), 27 млн рублей (-63%), 112 тысяч зрителей, 8181 сеанс Экранизация романа Алексея Иванова за 11 дней проката собрала 117 млн рублей. Пытаться окупить свой 600-миллионный бюджет этот проект, очевидно, будет на телевидении, где в следующем сезоне появится в виде сериала.

10. «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (1-я неделя), 12 млн рублей, 39 тысяч зрителей, 3108 сеансов

Криминальная комедия, которую с первыми «Шутками в сторону» объединяет лишь играющий в обоих проектах актер Омар Си, может считаться еще одним неудачником уик-энда. По сравнению с теми же «Шутками в сторону» зафиксировано более чем двукратное падение сборов стартовых выходных. Предшественник за первые четыре дня проката собирал 25 млн рублей. Не все в порядке и со средней посещаемостью — она такая же, как у «Кадавра».