Бокс-офис России: Любовницы драконов

1. «Как приручить дракона 3» (2-я неделя), 319 млн рублей (-52%), 1,3 миллиона зрителей, 32 911 сеансов
За 11 дней проката триквел анимационной франшизы собрал 1,1 млрд рублей и обошел финальные сборы «Как приручить дракона 2» (976 млн рублей). Уже к среде позади останется итоговый результат «Монстров на каникулах 3» (1,12 млрд рублей), самого кассового анимационного проекта прошлого года в нашей стране. На данный момент «Как приручить дракона 3» показывает четвертый результат среди мультфильмов студии DreamWorks в России после «Босса-молокососа» (1,39 млрд рублей), «Мадагаскара 3» (1,51 млрд рублей) и «Шрэка навсегда» (1,56 млрд рублей). И как минимум сборы «Босса-молокососа» третьи «Драконы» должны превзойти.
2. «Любовницы» (1-я неделя), 107 млн рублей, 375 тысяч зрителей, 19 496 сеансов
Аналитики рассматривали в качестве одного из главных кассовых референсов «Любовниц» комедию «Женщины против мужчин» (88 млн рублей в первый уик-энд с учетом превью), выходившую три года назад. Однако фильм Елены Хазановой стартовал заметно лучше прогнозов. «Любовницы» продемонстрировали третий старт среди отечественных комедий 2019 года? впереди только «Бабушка легкого поведения 2» (205 млн рублей) и «Громкая связь» (215 млн рублей). Уже по итогам стартовых выходных новинке удалось обогнать сборы «Семи ужинов» за три недели проката (105 млн рублей).
3. «Счастливого нового дня смерти» (1-я неделя), 63 млн рублей, 229 тысяч зрителей, 13 842 сеанса
Сиквел комедийного хоррора Blumhouse Productions выступил на 26% хуже оригинала, которому два года назад в премьерный уик-энд удалось собрать 84 млн рублей. Но даже такой не самый впечатляющий результат — пока лучшее кассовое достижение фильмов ужасов в российском прокате в 2019 году. У отечественного «Рассвета», занимавшего первую строчку до этой недели, в копилке 55 млн рублей за все время проката.
4. «Алита: Боевой ангел» (3-я неделя), 46 млн рублей (-67%), 167 тысяч зрителей, 9503 сеанса
За три недели фантастическому боевику Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса удалось заработать 717 млн рублей. Проект по-прежнему опережает графики таких аналогов, как «Первому игроку приготовиться» (648 млн рублей после третьего уик-энда) и «Валериан и город тысячи планет» (709 млн рублей).
5. «Наркокурьер» (1-я неделя), 42 млн рублей, 130 тысяч зрителей, 4721 сеанс
Новому фильму Клинта Иствуда удалось по-хорошему удивить рынок, который ждал от «Наркокурьера» сборов в два раза меньше. Проект рассматривали по результатам прошлогоднего «Опасного бизнеса» (19 млн рублей). Подкрепляло скепсис неучастие картины в оскаровской гонке. Однако криминальная драма голливудского ветерана пришлась по душе российской аудитории. Об этом, в частности, говорят довольно высокие цифры средней посещаемости (27 человек на одном сеансе, третий результат в топ-10). Фильм превзошел финальные сборы «Опасного бизнеса» (39 млн рублей) уже по итогам первого уик-энда. Среди проектов Иствуда больше на старте собирало лишь «Чудо на Гудзоне» (63 млн рублей), у которого было вдвое больше залов и не было пиратской копии в сети.
6. «Громкая связь» (3-я неделя), 40 млн рублей (-65%), 138 тысяч зрителей, 6059 сеансов
В копилке российского ремейка «Идеальных незнакомцев» после трех уик-эндов 447 млн рублей. Фильм Алексея Нужного стал самой кассовой отечественной комедией 2019 года, превзойдя финальный показатель «Бабушки легкого поведения 2» (439 млн рублей).
7. «Зеленая книга» (6-я неделя), 34 млн рублей (+13%), 107 тысяч зрителей, 2376 сеансов
Как мы и предсказывали неделей ранее, вручение главного «Оскара» наилучшим образом сказалось на и без того феноменальных сборах драмеди Питера Фаррелли. На шестой неделе проката она продемонстрировала положительную динамику, что позволило довести общий заработок до 447 млн рублей. «Зеленая книга» вновь лучшая по средней посещаемости (45 человек на одном сеансе) и по наработке на сеанс (14 339 рублей).
8. «Кадавр» (1-я неделя), 28 млн рублей, 100 тысяч зрителей, 7697 сеансов
Хоррор Sony собрал чуть меньше «Ватиканских записей» (32 млн рублей) и отметился худшей средней посещаемостью в топ-10 (12 человек на одном сеансе). Свою роль, видимо, сыграли негативный заокеанский сарафан и конкуренция со «Счастливым новым днем смерти».
9. «Тобол» (2-я неделя), 27 млн рублей (-63%), 112 тысяч зрителей, 8181 сеанс
Экранизация романа Алексея Иванова за 11 дней проката собрала 117 млн рублей. Пытаться окупить свой 600-миллионный бюджет этот проект, очевидно, будет на телевидении, где в следующем сезоне появится в виде сериала.
10. «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (1-я неделя), 12 млн рублей, 39 тысяч зрителей, 3108 сеансов
Криминальная комедия, которую с первыми «Шутками в сторону» объединяет лишь играющий в обоих проектах актер Омар Си, может считаться еще одним неудачником уик-энда. По сравнению с теми же «Шутками в сторону» зафиксировано более чем двукратное падение сборов стартовых выходных. Предшественник за первые четыре дня проката собирал 25 млн рублей. Не все в порядке и со средней посещаемостью — она такая же, как у «Кадавра».
За пределами топ-10 стартовал «Юморист» Михаила Идова, собравший 9 млн рублей. Неожиданностью этот результат не стал: аудитория подобных картин ограничена поклонниками арт-мейнстрима, живущими в двух столицах. Зрители в других частях страны в массе своей имеют слабое представление об этих фильмах и явно не разделяют вкусы их авторов. В итоге выход таких релизов часто сопровождается более или менее громким медийным шумом на площадках, которые считаются престижными. Однако эти площадки могут мобилизовать на поход в кино лишь пару десятков тысяч человек. Среди подобных проектов «Юморист» показывает далеко не худший результат. У «Блокбастера», например, в 2017-м все было печальнее — 5,6 млн рублей после первого уик-энда. «Кислота» на старте собирала почти столько же (8,7 млн рублей), «Заложники» — чуть больше (10,4 млн рублей). Флагманом на этом фоне выглядит «История одного назначения» (14,7 млн рублей в первый уик-энд), но тут свою роль сыграли имена Авдотьи Смирновой и Льва Толстого, которые известны более широкому кругу зрителей, чем имена создателей всех перечисленных выше работ.
В длинный праздничный уик-энд состоится премьера потенциально одного из самых кассовых фильмов года — речь о «Капитане Марвел». В прокат должен выйти и мультфильм «Королевский корги», однако у него возникли проблемы с выдачей прокатного удостоверения (министерство культуры в очередной раз принимает протекционистские меры). В этот раз ведомство защищает от конкуренции российско-чешский мультфильм «Гурвинек», который также выходит 7 марта. Среди других премьер — противоречивый «Вокс Люкс», разруганный критиками на Венецианском кинофестивале, и отечественная драма «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским в главных ролях.