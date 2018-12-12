Марк Хэмилл остался недоволен последними «Звездными войнами»

В беседе с Den of Geek Марк Хэмилл, постоянный исполнитель роли Люка Скайуокера, рассказал, почему ему не нравятся новые фильмы франшизы «Звездные войны». Рассуждая об истории сиквелов, он сравнил себя с музыкантом, который просто делает свою работу, даже если мелодия ему не нравится.

«Как-то раз, описывая фанатов „Звездных войн“, я сказал: „Они исполнены энтузиазма, они уверены в своем мнении, и из-за того, сколько времени они посвятили этим персонажам и историям, у них есть ощущение собственности“. И тогда я понял, что говорю о себе, — рассказал Хэмилл. — Из-за этого могут возникнуть проблемы, ведь я не контролирую сюжет. Я вроде музыканта. Я читаю ноты и пытаюсь исполнить их как можно лучше. Это необязательно значит, что мне нравится мелодия, но это не моя работа».

Хэмилла также не устроило, что оригинальная тройка героев «Звездных войн» больше не встретится на большом экране. Фактически продолжая предыдущую мысль, актер хотел, чтобы история развивалась согласно его пожеланиям.

«Мне просто показалось, что Люк больше никогда не увидит своего лучшего друга, — рассуждает Хэмилл о смерти Хана Соло в «Пробуждении силы». — Я подумал: это большая ошибка, что эти трое больше никогда не будут вместе. Наверное, я был не прав, потому что больше никого это не волновало! Лишь отмечу, что мне было не все равно, но большинство зрителей этого не заметили».

«Люк, Хан и Лея больше никогда не будут вместе, и мне, наверное, больше не представится шанс поработать с Харрисоном (Фордом — прим. ред.), — продолжает актер. — В дополнение к этому меня убили. Я думал: о, окей, стоит отложить мою смерть до последнего фильма. На это я надеялся, когда вернулся: никаких камео и стандартный контракт на трилогию. И что же получилось? Если спросить меня, то концовка седьмого эпизода — на самом деле начало восьмого. Я снялся в одном фильме! Они меня совершенно облапошили».

Хэмилл также считает, что студия Lucasfilm отлично справляется с главным посылом восьмого эпизода — убивает прошлое без следа.

«По сюжету я проходил мимо 3PO и даже не обращал на него внимания, — объясняет Хэмилл. — Я сказал: „Я так не могу!“ Райан Джонсон сказал: „Окей, иди и сделай как угодно“. Так что я пошел и сделал как угодно. В сценарии говорится: „Забудь прошлое, убей его, если потребуется“. И они отлично справляются с этой задачей».

25 марта Хэмилл появится во втором сезоне исторического сериала «Падение Ордена».

Трилогия сиквелов «Звездных войн» завершится девятым эпизодом, премьера которого состоится 19 декабря.

Источник: Den of Geek