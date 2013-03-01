Тизер сериала «Страна Рождества»: Чарли Мэнкс заберет ваших детей

Сериал «Страна Рождества» — экранизация одноименного сверхъестественного триллера Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Опубликованный в 2013 году роман рассказывает о молодой художнице Вик МакКуин, которая обнаруживает у себя странный дар: она способна выслеживать Чарли Мэнкса, словно бы бессмертного похитителя детей. Мэнкс питается детскими душами, а то, что от них останется, он прячет в жуткой Стране Рождества.

Под гримом Мэнкса скрыт Закари Куинто, который будет постепенно проявляться, пока монстр подпитывается молодостью и жизненной силой похищенных детей.

Шоураннером и сценаристом 10-серийной «Страны Рождества» выступает Джэми О’Брайэн, работавший над «Демонами да Винчи». Премьера сериала состоится летом этого года.