Уилл Смит сыграет отца теннисисток Серены и Вeнус Уильямс

Звезда «Плохих парней» и «Дня независимости» Уилл Смит исполнит главную роль в фильме «Король Ричард» (King Richard). Зак Бейлин написал сценарий проекта, который расскажет реальную историю Ричарда Уильямса, отца теннисисток Серены и Вeнус Уильямс.

Ричард практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов, тем не менее взялся воспитать лучших игроков в истории спорта. Ричард планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только две — Серена и Венус. Когда им было не больше пяти лет, Ричард уже разработал 78-страничный план их будущих карьер. Первые уроки девочки получили на заросшем сорняками поле, откуда Ричарду пришлось с кулаками выгонять местных хулиганов.

В итоге обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира. На счету Серены 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде она занимает второе место в истории женского тенниса. Серена — четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Венус, в свою очередь, стала пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырехкратной олимпийской чемпионкой.

На данный момент неизвестно, кто поставит картину.

23 мая зрители смогут увидеть Смита в фильме студии Disney «Аладдин». Сейчас актер занят на съемках боевика «Плохие парни 3».

Источник: Deadline