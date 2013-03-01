Промоарт фильма «Соник в кино»: Зеленые глаза быстрого ежа

В сети появилось несколько промоизображений к фильму «Соник в кино» , позволяющих наконец в полной мере оценить внешность полнометражной версии популярного персонажа. До этого студия Paramount представила лишь затемненный тизер-постер , но если верить картинкам из специального гайда, то Соник будет выглядеть следующим образом.

Судя по всему, создатели картины попытались придать Сонику максимальной реалистичности, но при этом сохранить ключевые элементы персонажа. Глаза стали зелеными, место перчаток заняла белая шерсть, а на ногах — кроссовки Nike, но в целом в нем легко угадывается скоростной ежик из аркадных видеоигр.

«Соник в кино» расскажет о хулиганистом скоростном еже, случайно попавшем в мир реальных людей. Вместе с ним приходит и безумный ученый доктор Роботник, для которого Земля становится новой целью для завоевания. Чтобы остановить его, Соник должен объединиться с офицером полиции Томом Вазовски.

Джефф Фаулер занимает режиссерское кресло проекта. Патрик Кейси и Джош Миллер написали сценарий. Нил Х. Мориц, известный по франшизе «Форсаж», спродюсирует проект. Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер взял на себя функции исполнительного продюсера вместе с Тоби Ашером.

Источник: ComicBookMovie