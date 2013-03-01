Промоарт фильма «Соник в кино»: Зеленые глаза быстрого ежа

СегодняОбсудить0

В сети появилось несколько промоизображений к фильму «Соник в кино», позволяющих наконец в полной мере оценить внешность полнометражной версии популярного персонажа. До этого студия Paramount представила лишь затемненный тизер-постер, но если верить картинкам из специального гайда, то Соник будет выглядеть следующим образом.

Фото: Sonic The Hedgehog Film Style GuideФото: Sonic The Hedgehog Film Style Guide
Фото: Sonic The Hedgehog Film Style GuideФото: Sonic The Hedgehog Film Style Guide
Фото: Sonic The Hedgehog Film Style GuideФото: Sonic The Hedgehog Film Style Guide
Фото: Sonic The Hedgehog Film Style GuideФото: Sonic The Hedgehog Film Style Guide

Судя по всему, создатели картины попытались придать Сонику максимальной реалистичности, но при этом сохранить ключевые элементы персонажа. Глаза стали зелеными, место перчаток заняла белая шерсть, а на ногах — кроссовки Nike, но в целом в нем легко угадывается скоростной ежик из аркадных видеоигр.

«Соник в кино» расскажет о хулиганистом скоростном еже, случайно попавшем в мир реальных людей. Вместе с ним приходит и безумный ученый доктор Роботник, для которого Земля становится новой целью для завоевания. Чтобы остановить его, Соник должен объединиться с офицером полиции Томом Вазовски.

Джефф Фаулер занимает режиссерское кресло проекта. Патрик Кейси и Джош Миллер написали сценарий. Нил Х. Мориц, известный по франшизе «Форсаж», спродюсирует проект. Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер взял на себя функции исполнительного продюсера вместе с Тоби Ашером.

Источник: ComicBookMovie

Смотрите также

Трейлер фильма «Шазам!»: Волшебное слово для супергероя

Вчера

В «Оно 2» использовано самое большое количество крови в истории хоррора

1 марта

Трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»: Возвращение огненной птички

28 февраля

Гвинет Пэлтроу оставит Marvel после четвертых «Мстителей»

20 февраля

Главное сегодня

Юбилеи марта: От «Матрицы» до «Полицейской академии»

Вчера

Промоарт фильма «Соник в кино»: Зеленые глаза быстрого ежа

Сегодня

Режиссер фильма «Темные времена» снимет драму о Второй мировой войне

Сегодня

Студия Warner сменила дату релиза третьего «Шерлока Холмса»

Сегодня

Ушел из жизни актер Люк Перри

Вчера

Трейлер фильма «Шазам!»: Волшебное слово для супергероя

Вчера

Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках финальной битвы

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании