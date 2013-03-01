Режиссер фильма «Темные времена» снимет драму о Второй мировой войне

Джо Райт планирует занять режиссерское кресло драмы «В саду чудовищ» — экранизации одноименного романа Эрика Ларсона. Том Хэнкс спродюсирует проект и подумывает исполнить в фильме главную роль.

Книга рассказывает реальную историю Уильяма Додда, скромного преподавателя истории из Чикагского университета, который в 1933 году стал первым послом США в гитлеровской Германии. Вместе со своей супругой, сыном и эксцентричной дочерью Мартой Додд обосновался в Берлине, где Марта начала активно вести светскую жизнь. Уже вскоре после переезда дочь посла закрутила роман с главой гестапо Рудольфом Дильсом.

Додд с тревогой наблюдал за растущими гонениями на евреев, смертью независимой прессы и постепенным воцарением новых порядков. О своих наблюдениях он регулярно докладывал в Госдепартамент, но на родине его сообщения игнорировали.

Хэнкс приобрел права на адаптацию романа в 2011 году и изначально сам планировал исполнить роль Додда. На данный момент неизвестно, появится ли актер на экране или ограничится ролью продюсера.

Джо Райт до этого уже несколько раз работал с темой Второй мировой войны. В 2007 году он снял фильм «Искупление», а 2017 поставил картину о Уинстоне Черчилле «Темные времена», которая принесла Гари Олдману статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль. Сейчас Райт заканчивает работу над триллером «Женщина в окне».

Источник: Vareity