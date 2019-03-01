Студия Warner сменила дату релиза третьего «Шерлока Холмса»

«Шерлок Холмс 3», где Роберт Дауни-мл. и Джуд Лоу должны вновь сыграть эксцентричного детектива и его верного напарника, появится в кинотеатрах 22 декабря 2021 года. Студия Warner перенесла релиз картины на год, с изначально заявленной даты 25 декабря 2020-го.

С чем связан перенос не уточняется. На новой дате третьему «Шерлоку Холмсу» придется побороться за зрительское внимание с четвертой частью анимационной франшизы «Монстры на каникулах», картиной по мотивам мюзикла Wicked и безымянным фильмом Disney.

Режиссерское кресло проекта, на данный момент, все еще пустует. Гай Ричи, поставивший первые два фильма серии, пока не готов возвращаться к франшизе.

Крис Бренкето, работавший над сериалами «Ганнибал» и «Нарко», написал сценарий. Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется спустя девять лет после событий второго фильма.

Сьюзан Дауни, Джоэл Силвер и Лайонел Уигрэм спродюсируют проект.

Первый «Шерлок Холмс» увидел свет в 2009 году. Режиссерский стиль Ричи и нахальный подход к знаменитому персонажу привлекли внимание зрителей, и картина собрала в прокате 524 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов. В 2011-м появился сиквел «Шерлок Холмс: Игра теней», собравший 545 млн долларов.

Источник: Deadline