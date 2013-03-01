Трейлер фильма «Шазам!»: Волшебное слово для супергероя

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«Шазам!» — экранизация комиксов DC, где акцент сместился от мрачного реализма к веселому времяпрепровождению. Главный герой здесь, в отличие от коллег по цеху из Готэма и Метрополиса, наслаждается ролью супергероя и купается в лучах слава, получая удовольствие от суперспособностей. Он летает, метает молнии и всячески развлекается. Но в душе он настоящий герой, готовый пожертвовать собой ради спасения мира.

14-летний Билли Бэтсон (Эшер Энджел), спасаясь от хулиганов, запрыгивает в вагон метро. В пути поезд неожиданно меняет направление и привозит парня в тайную пещеру к 3000-летнему волшебнику Шазаму (Джимон Хонсу). Старец выбрал Билли в качество нового защитника человечества и рассказывает ему о магическом слове. Произнеся его, мальчик превращается в могучего воина, наделенного силой, мудростью и ловкостью величайших героев и богов.

Но что делать подростку со взрослым телом и суперспособностями? На помощь приходит друг Фредди (Джек Дилан Грейзер), знаток супергероев, который точно знает, как Билли лучше всего воплотить свой героический потенциал. Только вот появление летающего человека в ярко-красном костюме не проходит незамеченным. Им начинает интересоваться безумный ученый — доктор Сивана (Марк Стронг), мечтающий взять магию Шазама под контроль.

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