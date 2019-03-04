Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках финальной битвы

В апреле 2018 года журналист издания Entertainment Weekly побывал на съемочной площадке восьмого сезона «Игры престолов», где своими глазами увидел, как проходит работа над масштабной битвой. Сражение обещает стать самым эпичным за всю историю кино и телевидения и актерскому составу и режиссеру Мигелю Сапочнику пришлось немало померзнуть в ночи.
В финальной битве сойдутся армия мертвых и войска человечества, где появятся практически все оставшиеся в живых герои сериала. Съемки битвы продолжались 11 недель, все происходило ночью с участием 750 человек съемочной группы.
Даже у Арьи Старк, которая долгое время миновала сражения, будет возможность показать себя в бою. За год до начала съемок Сапочник позвонил актрисе Мэйси Уильямс и просто сказал: «Начинай тренироваться прямо сейчас. Потому что будет очень тяжело».
«Я и сказала: „Да, да, да“, — вспоминает Уильямс. — Но мало что может подготовить тебя к тому, насколько изматывающими могут быть такие съемки. Ночь за ночью, снова и снова, без конца. Болеть нельзя, ты должен присматривать за собой, потому что никто, кроме тебя, не сможет. Бывают моменты, когда ты ломаешься просто потому, что ты человек и хочешь плакать».
«Все молятся, чтобы ничего такого больше не пришлось делать», — добавил Рори МакКанн, исполнитель роли Пса.
«Это был самый неприятный опыт за все время работы над „Тронами“, — говорит Иэн Глен, играющий Джораха Мормонта. — Настоящее испытание, очень паршивое. Ложишься спасть в семь утра, просыпаешься днем, но настолько измотан, что все равно ничего не можешь делать, а потом снова на площадку. За пределами этого жизни нет».
Актерский состав восьмого сезона собрали на одном фото.
Готовясь к съемкам, Сапочник попытался найти подходящий образец боевой сцены в кино, но самое близкое, что он нашел, — 40-минутная битва за Хельмову Падь в фильме «Властелин колец: Две башни». Он внимательно изучил ее, чтобы выяснить, когда зритель может устать от непрекращающегося экшена.
«Я точно понял, что чем меньше экшена, меньше драк в одной сцене, тем лучше», — заключил режиссер.
Другая проблема, с которой столкнулся Сапочник, — от чьего лица ведется повествование. В «Битве бастардов» героем был Джон Сноу, но тут было около 20 персонажей. В итоге актерам, пока их не было в кадре, приходилось придумывать для себя истории: чем они занимались, пока камера была в другом месте. Режиссер периодически подбегал к ним с вопросами «Почему ты здесь?» и «За что ты сражаешься?».
«Мы выстроили массивную новую часть Винтерфелла и поначалу думали: „Здесь снимем эту часть, а здесь вот эту“, — говорит Сапочник. — Фактически мы разбили сцену на столько частей, что стало похоже на фильм Marvel, лишенный плавности или импровизации. Даже в „Звездных войнах“ они выстраивают декорации и добавляют гигантские зеленые экраны. Что разумно. Это эффективно. Но я повернулся к продюсерам и сказал: я не хочу снимать 11 недель, и никто не хочет, но если мы этого не сделаем, то лишимся важной составляющей „Игры престолов“, той самой, которая и делает ее клевой и настоящей».
В результате съемки превратились в сложнейшее испытание, а расписание для съемок получило неофициальное название «Долгая ночь». Но продюсеры уверены, что в данном случае результат оправдывает средства, а зрителей ждет поистине неповторимое зрелище.
14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).
Источник: EW