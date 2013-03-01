Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон спели «Shallow»

Ларсон и Джексон — регулярные партнеры по съемочной площадке. Они снимались вместе в фильме «Конг: Остров Черепа», а Джексон сыграл одну из главных ролей в режиссерском дебюте актрисы — комедии «Магазин единорогов». Именно из-за Ларсон молодой Ник Фьюри вернулся на экран в «Капитане Марвел». Когда ее спросили, кто должен стать партнером главной героини, она сразу вспомнила Джексона.

«Капитан Марвел» рассказывает о Кэрол Дэнверс, которая всю жизнь была обычным человеком. У нее были друзья, жизнь и мечта:она хотела стать лучшим пилотом в мире. Все изменилось, когда во время очередного вылета Дэнверс столкнулась с инопланетным кораблем. Так она оказалась вдали от родной Земли, на другой планете. Теперь она член элитного отряда расы кри и вместе с другими бойцами стоит на защите межгалактической Империи.

Оставить пост ее заставляет угроза, нависшая над Землей: раса скруллов под предводительством кровожадного Талоса начала операцию по незаметному захвату планеты. Дэнверс планирует остановить вторжение и отправляется на родную планету, где знакомится с молодым оперативником «Щ.И.Т.» Ником Фьюри.