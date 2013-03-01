Ушел из жизни солист группы The Prodigy Кит Флинт

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством в возрасте 49 лет. Тело было обнаружено утром 4 марта в доме артиста в Данмоу, графство Эссекс. Информацию о самоубийстве подтвердили в официальном Instagram-аккаунте группы.
«Новости верны. Поверить не могу, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных, — говорится в сообщении. — Я потрясен, чертовски зол, растерян и безутешен. Брат Лиам».
Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В конце 1980-х в рейв-клубе он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом. Флинту очень понравилась музыка Хоулетта, и он предложил ему выступать на сцене. В итоге в 1990 году была образована группа The Prodigy.
С самого начала участия в группе Флинт был просто танцором, но в 1996 году впервые проявил себя как вокалист на сингле «Firestarter».
Многие композиции группы, знакомые по голосу Флинта, неоднократно звучали в самых разных фильмах.