Ушел из жизни солист группы The Prodigy Кит Флинт

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством в возрасте 49 лет. Тело было обнаружено утром 4 марта в доме артиста в Данмоу, графство Эссекс. Информацию о самоубийстве подтвердили в официальном Instagram-аккаунте группы.

«Новости верны. Поверить не могу, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных, — говорится в сообщении. — Я потрясен, чертовски зол, растерян и безутешен. Брат Лиам».