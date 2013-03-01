Фрэнк Грилло снимется в сиквеле «Телохранителя киллера»

Фрэнк Грилло получил роль в экшен-комедии «Телохранитель жены киллера» — продолжении боевика «Телохранитель киллера». Ожидается, что Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон вернутся в знакомых ролях, а центральным персонажем в этот раз станет Сельма Хайек, сыгравшая жену киллера в исполнении Джексона.
Том О’Коннор, работавший над оригинальной картиной, напишет сценарий продолжения. Патрик Хьюз поставит картину.
В сиквеле профессиональный телохранитель Майкл Брайс (Рейнольдс) привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья.
Грилло сыграет агента Интерпола, который использует троицу главных героев, чтобы остановить кибератаку, способную уничтожить всю Европу.
Съемки продолжения стартуют в марте.
В первом фильме телохранитель мирового уровня вынужден охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада, но работа есть работа. Смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что выживание под большим вопросом. При бюджете в 30 млн долларов лента собрала в мировом прокате 176 млн долларов.
В 2019 году зрители смогут увидеть Грилло вместе с Мэлом Гибсоном в боевике «Последний уровень».
Источник: Variety
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