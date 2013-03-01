Американский бокс-офис: Драконы не сдаются

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 28 февраля по 3 марта. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Как приручить дракона 3» (2-я неделя), 30 млн долларов (-45,4%), 4286 кинотеатров (+27) Придется признать, что полюбившаяся всем анимационная история Беззубика по мотивам книг Крессиды Коуэлл не пробудет долго на вершине. В минувший уик-энд фильм потерял больше ожидаемого, показав результат на 45,5% хуже первой недели. Картину догоняет комедия Тайлера Перри, у которой сборы лишь на 3 миллиона меньше. Впрочем, вряд ли авторы самого успешного фильма франшизы унывают, тем более что сегодня «Как приручить дракона 3» лидирует в Китае. Там сборы также больше 30 млн долларов.

2. «Мэдея на похоронах» (1-я неделя), 27 млн долларов, 2442 кинотеатра

«Мэдея» триумфально стартовала на втором месте по итогам прошедшего уик-энда, потеснив сказку Роберта Родригеса. Это одиннадцатый, включая работы для ТВ, фильм Тайлера Перри о вздорной, но доброй черной женщине — ее играет сам комик. На сей раз Мэдея хоронит своего мужа, причем во время сбора родни, конечно же, вскрывается множество грязных семейных секретов. В наличии весь набор шуточек, включая дедушку, который съел перед смертью столько виагры, что сохраняет эрекцию и в гробу. Рейтинг комедии на Rotten Tomatoes — 24%. Киносериал Перри раньше критиковали за эксплуатацию образа черной мамочки и других черных стереотипов, в первую очередь коллега комика Спайк Ли. Однако аудитория все еще готова смеяться над теми же шутками. Этим фильмом Перри обещал проститься с Мэдеей, но верится с трудом. После кассового успеха линию «Рождество Мэдеи» и «Похороны Мэдеи» логично продолжить ее «Воскресением».

3. «Алита: Боевой ангел» (3-я неделя), 7 млн долларов (-43,3%), 3096 кинотеатров (-706) Разрыв между первыми двумя местами и остальными фильмами рейтинга довольно значительный. «Алита» потеряла чуть меньше половины сборов по сравнению с предыдущим уик-эндом, но еще держится на третьем месте. По миру картина Родригеса собрала дополнительные 40 млн долларов, и общие сборы превысили 350 миллионов, побив бюджет фильма вдвое. Впрочем, в Китае после премьеры на прошлой неделе фильм просел на 62%, и вскоре, видимо, его обгонит «Капитан Марвел».

4. «ЛЕГО Фильм 2» (4-я неделя), 6,6 млн долларов (-31,7%), 3458 кинотеатров (-375)

История о живых игрушках продолжает идти след в след с фильмом Родригеса. Второй «ЛЕГО» также сместился на одно место, став четвертым в рейтинге. Судя по динамике сборов, оставаться в топе пластмассовым человечкам недолго.

5. «Зеленая книга» (16-я неделя), 4,7 млн долларов (+121,4%), 2641 кинотеатр (+1388) Пятерку замыкает неоднозначный победитель оскаровской гонки. Со скромного одиннадцатого места «Зеленая книга» перебралась на пятое, улучшив кассовые показатели сразу на 121%. В мире фильм Питера Фаррелли уже собрал 188 млн долларов в шести десятках стран. Стоит заметить, что в премьерный уик-энд ему удалось заработать лишь 312 тыс. долларов, что большинство сочли неудачей. Далее интерес публики постоянно подогревался — от восторженной прессы до списков лучших фильмов года, наград «Золотого глобуса» и, наконец, главного приза Американской киноакадемии. Хотя «Оскар» фильм получил, что почти не скрывалось, в пику «Роме» Альфонсо Куарона от Netflix, который и заработал больше, несмотря на ограниченный кинопрокат. Зато теперь «Книга» оказалась и самым кассовым в китайском прокате победителем «Оскара» после «Титаника» — 17,1 млн долларов.

6. «Борьба с моей семьей» (3-я неделя), 4,6 млн долларов (-40%), 2855 кинотеатров (+144)

Несмотря на многообещающие показатели на прошлой неделе, за выходные фильм о рестлерах упал на два места в рейтинге. Билетов было продано на 40% меньше, притом что количество кинотеатров, где показывали «Борьбу», только выросло. Сложно сказать, удастся ли высоко оцененному критиками фильму устоять против новых конкурентов.

7. «Ну разве не романтично?» (3-я неделя), 4,6 млн долларов (-34,8%), 3325 (-119) Схожие показатели у ромкома, высмеивающего клише ромкома. На третьей неделе только 4,6 миллиона, впрочем, в любом случае это удача для жанра.

8. «В объятиях лжи» (1-я неделя), 4,5 млн долларов, 2411 кинотеатров

Наконец, второй новичок проката — триллер Нила Джордана с Изабель Юппер и Хлоей Морец. В оригинале он называется «Грета» — так зовет себя притворившаяся француженкой венгерка, которая дает уроки музыки в Нью-Йорке. Молодая американка случайно знакомится с таинственной европейкой, а потом уже не может от нее избавиться. Фильм о сталкинге и киднеппинге собрал столько клише, что критики расходятся во мнениях, делает ли Джордан это нарочно. При этом все отмечают игру актеров. В «Объятиях» играют также любимец режиссера Стивен Ри и привычная к хоррорам Майка Монро. Так или иначе, Джордан попал в десятку, заинтересовав публику после шести лет молчания и подзабытых предыдущих работ.

9. «Чего хотят мужчины»(4-я неделя), 2,7 млн долларов (-48,6%), 2018 кинотеатров (-371) Еще один ромком, которому осталось недолго: показатели упали вдвое, потеряно три позиции в топе в сравнении с шестым местом на прошлой неделе. На большее создатели, очевидно, не претендовали.

10. «Счастливого нового дня смерти» (3-я неделя), 2,5 млн долларов (-48,5%), 2331 кинотеатр (-881)

И еще один не слишком амбициозный жанровый фильм, также опустившийся на три места. «В объятиях лжи» как раз может перетянуть к себе поклонников хоррора, тем более что иных конкурентов особо не предвидится.