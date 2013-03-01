Стивен Спилберг выступил против Netflix

В прошедшие выходные стало известно, что Стивен Спилберг готовится выступить перед председателями киноакадемии и сделать заявление касательно стрим-сервиса Netflix. Режиссер считает, что проекты компании, минующие стандартный кинотеатральный прокат, не могут номинироваться на «Оскар» и вместо этого должны рассматриваться как телефильмы и, следовательно, выдвигаться только на премию «Эмми».

Встреча Спилберга с председателями Академии кинематографических искусств и наук состоится во вторник. Согласно источникам, он намерен предложить изменения в правилах и ограничить доступ к номинациям для фильмов без кинотеатрального проката. Эксперты предполагают, что Спилберг остался недоволен номинациями драмы Альфонсо Куарона «Рома», которую спродюсировал и выпустил Netflix. На 91-й церемонии вручения премии «Оскар» лента одержала победу в трех категориях.

О предложении Спилберга известно лишь в общих чертах. Режиссер считает, что окно между прокатом и цифровым релизом должно составлять от четырех до шести недель. Лишь при соблюдении этого условия фильм может получить номинацию на «Оскар».

Один из членов киноакадемии признался, что они не намерены поддерживать Спилберга. Режиссер Ава ДюВерней также планирует выступить против его предложения.

Представители Netflix пока никак не прокомментировали ситуацию, но в официальном Twitter-аккаунте компании появилось следующее заявление по данному вопросу:

«Мы любим кино. Вот что мы еще любим:

— доступность для людей, которые не могут себе позволить поход в кинотеатр или живут в городах, где их попросту нет;

— возможность всем и везде одновременно наслаждаться релизами;

— давать кинематографистам больше способов делиться искусством.

Эти вещи не взаимоисключающие».