Стивен Спилберг выступил против Netflix

В прошедшие выходные стало известно, что Стивен Спилберг готовится выступить перед председателями киноакадемии и сделать заявление касательно стрим-сервиса Netflix. Режиссер считает, что проекты компании, минующие стандартный кинотеатральный прокат, не могут номинироваться на «Оскар» и вместо этого должны рассматриваться как телефильмы и, следовательно, выдвигаться только на премию «Эмми».
Встреча Спилберга с председателями Академии кинематографических искусств и наук состоится во вторник. Согласно источникам, он намерен предложить изменения в правилах и ограничить доступ к номинациям для фильмов без кинотеатрального проката. Эксперты предполагают, что Спилберг остался недоволен номинациями драмы Альфонсо Куарона «Рома», которую спродюсировал и выпустил Netflix. На 91-й церемонии вручения премии «Оскар» лента одержала победу в трех категориях.
О предложении Спилберга известно лишь в общих чертах. Режиссер считает, что окно между прокатом и цифровым релизом должно составлять от четырех до шести недель. Лишь при соблюдении этого условия фильм может получить номинацию на «Оскар».
Один из членов киноакадемии признался, что они не намерены поддерживать Спилберга. Режиссер Ава ДюВерней также планирует выступить против его предложения.
Представители Netflix пока никак не прокомментировали ситуацию, но в официальном Twitter-аккаунте компании появилось следующее заявление по данному вопросу:
«Мы любим кино. Вот что мы еще любим:
— доступность для людей, которые не могут себе позволить поход в кинотеатр или живут в городах, где их попросту нет;
— возможность всем и везде одновременно наслаждаться релизами;
— давать кинематографистам больше способов делиться искусством.
Эти вещи не взаимоисключающие».
Спилберг, в свою очередь, считает, что изменения в правилах необходимы, чтобы защитить просмотр фильмов в кинотеатре.
«Я люблю телевидение. Я люблю возможности, — заметил режиссер в конце прошлого года. — Сейчас домашний звук стал очень хороший, но мало что может сравниться с походом в большой темный кинотеатр с людьми, которых ты никогда не видел, чтобы этот опыт накрыл тебя с головой. Именно в это мы все искренне верим».
Слова Спилберга вызвали в сети бурную реакцию. Кинематографисты и работники киноиндустрии поддержали идею постановщика, но многие интернет-пользователи, наоборот, считают, что Спилберг мешает прогрессу и развитию кино.
«Стриминг — телевидение. Качественное телевидение подняло стандарты для телефильмов, но это все равно остается телевидением. Либо выпускайте ваш фильм в прокат по всем правилам, либо наслаждайтесь своей „Эмми“».
«Реально, когда Спилберг в последний раз ходил в кино с нормальными людьми? — задался вопросом Фил Нобл-мл., главный редактор хоррор-издания Fangoria. — В прошлом месяце я с огромным удовольствием смотрел фильм, где я был исполнительным продюсером, в заполненном зале. Так что я понимаю, о чем говорит Спилберг. Но на следующей неделе я вновь стал обычным человеком. И кинотеатры, куда я хожу, — полный мусор».
«Ирония вокруг ситуации со Спилбергом, „Ромой“ и „Зеленой книгой“ еще и в том, что многие из нас впервые познали кино во время просмотра фильмов Спилберга дома на видеокассетах».
«„Рома“ — лучший фильм года. Я обожаю Стивена Спилберга, он был и будет моим героем, но хорошее кино остается хорошим, где бы его не показывали. И в мире, где „Парков Юрского периода“ больше, чем „Прогульщиков“, Netflix заполняет этот пробел. Я люблю кино на большом экране, но еще больше я люблю историю/душу фильма».
«Дело даже не в Netflix, хотя он наиболее заметная и наименее симпатичная цель. Дело в фильмах и кинематографистах, которые должны искать средства, необходимые для создания кино, но могут не получить нужного 4-недельного театрального проката».
«Докладываю из окопов, как независимый режиссер, который пытается добиться нормального бюджета и поддержки студии: это все ОЧЕНЬ непросто. Люди не выстраиваются в очередь, чтобы гарантировать вам полный театральный прокат. Маленькие фильмы зачастую оседают в маленьких кинотеатрах, где их никто не видит».
«Если ваш фильм плохо продается, он может не продержаться требуемые четыре недель. Можно предлагать свой проект всем крупным студиям, и везде тебе откажут, но не потому, что у вас плохой фильм. Приходится искать другие способы, чтобы ваш труд могли увидеть».
«Вот как мы поймем, что Спилберг действительно уверен в своих убеждениях: когда он призовет отказаться от скринеров. Ведь люди, голосующие на „Оскаре“, обязаны смотреть фильмы в их идеальном виде».
Стоит отметить, что киноакадемия действительно пытается отойти от практики с рассылкой физических скринеров. Вместо этого членам предлагают смотреть кандидатов на специальном сайте, фактически признавая, что стрим-платформа — идеальный способ донести кино до всех.
«Рома» могла стать первым фильмом Netflix, удостоенным премии «Оскар», однако в итоге главный приз достался «Зеленой книге». Стрим-сервис не намерен сдаваться и в будущем наградном сезоне планирует активно продвигать новую картину Мартина Скорсезе «Ирландец», повсеместный релиз которой состоится осенью этого года.
Источник: The Wrap
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