Джонни Депп подал иск против Эмбер Хёрд на 50 млн долларов

Джонни Депп подал судебный иск против своей бывшей жены Эмбер Хёрд, обвиняя ее в клевете. В качестве компенсации морального ущерба адвокаты Деппа требуют от актрисы 50 млн долларов.

Депп и Хёрд поженились в 2015-м, но уже через год актриса подала на развод и обвинила супруга в моральном и физическом насилии. По ее словам, актер регулярно ей угрожал, а во время очередной ссоры кинул ей в лицо мобильный телефон и разбил бутылки с вином, в результате чего она получила несколько порезов. В 2017 году они окончательно развелись. Хёрд получила 7 млн долларов, которые отдала на благотворительность.

В декабре 2018-го в Washington Post вышел материал, где Хёрд рассказывала об этих отношениях. Имена не назывались, но в тексте четко просматривался намек на Деппа.

«Мисс Хёрд не жертва домашнего насилия, она нарушитель, — говорится в иске в ответ на этот материал. — Ее обвинения против него были фальшивыми, еще когда были выдвинуты в 2016 году».

«Они были частью сложной схемы обмана, созданной, чтобы создать вокруг мисс Хёрд позитивный общественный резонанс и продвинуть ее карьеру», — отмечается в документе. Адвокаты считают, что обвинения актрисы стоили Деппу роли в новой части франшизы «Пираты Карибского моря» и, следовательно, нанесли ему финансовый ущерб.

Депп также обвинил Хёрд в измене. Актер считает, что через месяц после свадьбы она начала тайно встречаться с Илоном Маском, который появлялся у них дома в отсутствие Деппа. Представители бизнесмена заявили, что Хёрд и Маск начали встречаться уже после развода.

Юристы Хёрд выпустили собственное заявление в ответ на иск.

«Этот легкомысленный иск — всего лишь очередная попытка Джонни Деппа заставить Эмбер Хёрд замолчать, — считает адвокат актрисы. — Но она не будет молчать».

«Действия мистера Деппа доказывают, что он неспособен принять правду о собственном отвратительном поведении. Но пока он всеми силами пытается достичь саморазрушения, мы сможем победить этот беспочвенный иск и покончить с харассментом моей клиентки мистером Деппом и его юристами».

Представители Деппа пока никак не прокомментировали ситуацию.

Источник: Deadline