Студия Warner начала работу над сиквелом «Грани будущего»

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Продолжение фантастического боевика «Грань будущего» получило зеленый свет от студии Warner. Мэттью Робинсон напишет сценарий сиквела. Ожидается, что режиссер первой части Даг Лайман займет режиссерское кресло второго фильма, а Том Круз и Эмили Блант вернутся в знакомых ролях.

Действие «Грани будущего» разворачивается в недалеком будущем, где на Землю вторглась инопланетная раса захватчиков. Они прошли разрушительной волной по планете, выигрывая каждое сражение, словно предсказывая, что сделает противник. Героя Круза, плохо подготовленного офицера по связям с общественностью, ссылают на фронт, где он скоропостижно погибает. По стечению обстоятельств он застревает во временной петле, которая в итоге поможет человечеству одержать победу.

Фильм, основанный на графическом романе Хироси Сакуразаки, вышел в 2014 году. Несмотря на обилие позитивной критики, картина оказалась не замеченной зрителем и собрала в прокате лишь 370 млн долларов. В 2016-м, тем не менее, появилась информация, что боевик может получить продолжение.

«У нас великолепная история! Она невероятная! — заявил тогда Лайман. — Гораздо лучше, чем в первом фильме, а я обожаю первый фильм. Сиквел будет называться „Живи. Умри. И снова. И снова“ (Live Die Repeat and Repeat). Том очень ждет начала работы, Эмили тоже. Вопрос только в том, чтобы найти время».

На данный момент неизвестно, когда начнется работа над продолжением. Источники уточняют, что Круз и Блант пока не подписались на сиквел и прежде хотят увидеть сценарий Робинсона. Лайман, в свою очередь, сейчас заканчивает работу над экранизацией романа Патриса Несса «Поступь хаоса», после чего планировал снять драму «Аттика».

Источник: Deadline

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