Студия Warner начала работу над сиквелом «Грани будущего»

Продолжение фантастического боевика «Грань будущего» получило зеленый свет от студии Warner. Мэттью Робинсон напишет сценарий сиквела. Ожидается, что режиссер первой части Даг Лайман займет режиссерское кресло второго фильма, а Том Круз и Эмили Блант вернутся в знакомых ролях.

Действие «Грани будущего» разворачивается в недалеком будущем, где на Землю вторглась инопланетная раса захватчиков. Они прошли разрушительной волной по планете, выигрывая каждое сражение, словно предсказывая, что сделает противник. Героя Круза, плохо подготовленного офицера по связям с общественностью, ссылают на фронт, где он скоропостижно погибает. По стечению обстоятельств он застревает во временной петле, которая в итоге поможет человечеству одержать победу.

Фильм, основанный на графическом романе Хироси Сакуразаки, вышел в 2014 году. Несмотря на обилие позитивной критики, картина оказалась не замеченной зрителем и собрала в прокате лишь 370 млн долларов. В 2016-м, тем не менее, появилась информация, что боевик может получить продолжение.

«У нас великолепная история! Она невероятная! — заявил тогда Лайман. — Гораздо лучше, чем в первом фильме, а я обожаю первый фильм. Сиквел будет называться „Живи. Умри. И снова. И снова“ (Live Die Repeat and Repeat). Том очень ждет начала работы, Эмили тоже. Вопрос только в том, чтобы найти время».

На данный момент неизвестно, когда начнется работа над продолжением. Источники уточняют, что Круз и Блант пока не подписались на сиквел и прежде хотят увидеть сценарий Робинсона. Лайман, в свою очередь, сейчас заканчивает работу над экранизацией романа Патриса Несса «Поступь хаоса», после чего планировал снять драму «Аттика».

Источник: Deadline