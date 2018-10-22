Гильермо дель Торо снимет экшен «Занбато»

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо напишет сценарий и займет режиссерское кресло боевика «Занбато» (Zanbato), главной героиней которого станет девочка, обладающая набором смертоносных талантов. Джей Джей Абрамс спродюсирует проект для студии Paramount.
По словам дель Торо, работа над проектом велась в обстановке полной секретности последние шесть лет. Особых подробностей о сюжете нет. Изначально источники сообщили, что главная героиня — ниндзя, но режиссер опроверг эту информацию, хотя и добавил, что они в фильме присутствуют.
Дель Торо сейчас занят работой над кукольным мюзиклом «Пиноккио» — экранизацией одноименной сказки Карло Коллоди. Действие будет развиваться в Италии 1930-х, и персонажи столкнутся с враждебным окружением и растущим фашизмом в стране. Режиссер отметил, что проект уже вступил в стадию активного препродакшена.
Кроме режиссерских проектов, дель Торо регулярно выступает продюсером фильмов других кинематографистов. Он спродюсировал адаптацию «Страшных историй для рассказа в темноте» и фэнтези-нуар «Карнивал Роу». Также он поможет в создании англоязычного ремейка аргентинского фильма ужасов «Оцепеневшие от страха» и триллера Скотта Купера «Рога».
Источник: Collider