Гильермо дель Торо снимет экшен «Занбато»

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо напишет сценарий и займет режиссерское кресло боевика «Занбато» (Zanbato), главной героиней которого станет девочка, обладающая набором смертоносных талантов. Джей Джей Абрамс спродюсирует проект для студии Paramount.

По словам дель Торо, работа над проектом велась в обстановке полной секретности последние шесть лет. Особых подробностей о сюжете нет. Изначально источники сообщили, что главная героиня — ниндзя, но режиссер опроверг эту информацию, хотя и добавил, что они в фильме присутствуют.